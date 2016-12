„Poate să fie derbedeul-derbedeilor, dacă-şi face treaba, să ne trăiască o sută de ani!“

SEMNALE

Președintele unei asociații de proprietari este acuzat de unii locatari de comportament vulgar, fiind... alintat „derbedeul”. În timp ce tabăra contra l-a dat în judecată, tabăra pro ar fi în stare să-i ridice statuie pentru felul „exemplar” în care se implică în problemele locatarilor. „Nu suntem un bloc cu domnișoare de la pension!” - a fost replica președintelui la acuzele locatarilor. „Necazul nostru e că suntem puțini la număr, doar șase locatari, înjurați la greu de președintele asociației, domnul P. Mirel. Păcat de el, că e băiat tânăr și harnic, însă nu se poate stăpâni. Noi ne războim cu el din cauză că nu suntem de acord, pe criza asta, să se rupă în figuri și să ne ceară atâția bani pentru tot felul de lucruri, numai ca să arate el cât muncește pentru banii primiți. În alte vremuri, poate că am fi acceptat situația, dar pe criza asta, să facă și el economie, cum face tot românul. Noi nu reușim să ne plătim datoriile la timp, iar el vine cu interfoane de fițe și tablouri pe pereți. L-am dat în judecată pentru cât e de vulgar, dar problema e că ceilalți locatari nu ne susțin. Ei bârfesc doar pe la colțuri, dar mai mult curaj nu au. Ar fi bine să ni se alăture și să nu mai suporte mojiciile unui om care nu știe ce e ăla respect. Noi am cerut o adunare generală, dar ei n-au participat, am fost doar noi. Recunoaștem, au venit și președintele, administratorul, cenzorii, dar locatarii nu vor să-l schimbe. Credeți că o să depună ei mărturie în instanță? Ce putem noi să mai facem, decât să-l rugăm pe președinte, prin aceste rânduri, să nu ne mai ia de fraieri!" – ni s-a plâns A. Ivanovici, în numele nemulțumiților de limbajul președintelui. „Stați la colțul blocului ca să auziți cum vorbesc ăia mici, care nici măcar nu sunt la școală! Înjurături ca la ușa cortului, cuvinte urâte, copiate de la televizor. E democrație, e libertate, ăsta e prețul, nu mai e ca pe vremea împușcatului, să ne punem lacăt la gură! Vorbim ce vrem, mai înjurăm, că doar suntem români, avem culegere bogată de înjurături! Dar de bruscat, n-am împins în viața mea pe nimeni. M-au dat în judecată cei care fac probleme, nu respectă asociația, nu plătesc la timp datoriile, refuză să completeze fondul de rulment, fumează de la balcon în balcoanele vecinilor. Două persoane au hipoacuzie și dau televizorul la maximum, înnebunindu-și vecinii, care îmi cer mie să intervin. Normal că mă supăr pe ei și-i mai înjur! Poate că vorbele bune nu le aud, însă înjurăturile nu le scapă! Altă armă nu am ca să-i mai pun la punct. Mie îmi place să respect oamenii, să fac ceva pentru ei, dar sunt cam slobod la gură dacă mă aprind. Dar oamenii s-au obișnuit cu mine. Înjură și ei, nu-i problemă. Nu suntem un bloc cu domnișoare de la pension, de asta vă asigur!” - ne-a spus președintele P. Mirel (46 ani), care, dincolo de aceste explicații, și-a exprimat imensa dezamăgire față de „superficialitatea” celor care nu au ochi să vadă câte lucruri bune a făcut pentru ca traiul lor la bloc să fie cât mai agreabil: „Am zugrăvit, împreună cu copiii mei, scara blocului și nu le-am cerut niciun ban. Am pus tablouri și flori la toate etajele, pe care le îngrijește soția mea. Am izolat blocul cu cele mai mici prețuri posibile, le-am pus interfon modern. Iar ei, drept mulțumire, mă dau în judecată! Să le fie de bine, ne întâlnim și la tribunal, nu-i bai, ce mama mă-sii!”. „Oamenii i-ar ridica statuie pentru câte a făcut în bloc!“ Administratorul asociației, G. Acatrinei, ne-a confirmat că la nivelul asociației s-au constituit două tabere: una care-l susține pe președinte în toate acțiunile sale și care ar fi capabilă să-i ridice „statuie pentru câte a făcut în bloc”, și a doua contra acestuia, formată din cei șase locatari rău-platnici, care se opun oricărei inițiative a asociației: „Ei l-au dat în judecată că-i înjură. Unul dintre ei l-a dat în judecată și pe administratorul care a fost înaintea mea și a pierdut procesul, dar nu se învață minte. Să fim serioși, cine nu înjură în ziua de azi? Dar una e să ai un limbaj mai colorat, și alta e să fii agresiv. Or, președintele nostru are un suflet de aur, n-ar omorî nicio muscă. Noi o să-l susținem în instanță, să vedem care o să fie verdictul. Dar mi se pare o exagerare ce au făcut acești oameni, cei mai incorecți până la urmă. Dar știți cum e pe la noi, hoțul strigă hoții!”. Administratorul asociației ne-a confirmat că la începutul lunii iunie, chiar președintele a convocat o adunare generală a asociației, cu un singur punct pe ordinea de zi: schimbarea președintelui. Niciunul dintre cei care îl susțin pe președinte nu a dorit să participe la ședință, ei declarându-se de partea acestuia: „Poate să fie derbedeul-derbedeilor, dacă-și face treaba, să ne trăiască o sută de ani!" – asta mi-au spus suținătorii lui. Doar cu votul celor din tabăra adversă nu poate fi schimbat președintele, asta e legea! E dreptul locatarilor să schimbe pe oricine doresc ei din asociație, nimeni nu e ținut cu forța pe nicio funcție, asta să se știe clar!". Considerați că limbajul vulgar poate fi tolerat atunci când el aparține unei persoane căreia nu i se pot imputa alte lucruri?