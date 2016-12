„Poate să cadă şi tavanul peste tine, femeie, nu stric eu baia pentru nimic în lume!“

SEMNALE

„Poate să cadă și tavanul peste tine, femeie, nu stric eu baia pentru nimic în lume!“

Niciun proprietar nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală al celorlalți proprietari din condominiu, iar legea îl obligă să-și mențină locuința în stare bună, pe propria cheltuială. Cei care locuiesc la bloc știu foarte bine că trebuie să respecte regulile comunității din care fac parte, chiar dacă unii nu privesc cu ochi buni această obligație legală. Asta nu înseamnă că numărul celor care, prevalându-se de statutul de proprietari alimentează tot felul de conflicte, fără să le pese că indiferența lor produce daune altora, este mic. „Eu am stat la casă mulți ani, în Mangalia, până când băiatul și nora au plecat să muncească în Suedia, din cauză că nu se mai descurcau în țară. Ca să fac economii la cheltuieli și să-i mai ajut, am închiriat casa și m-am mutat în apartamentul băiatului din Constanța, ca să am grijă de nepoți. Chiar îmi place mai mult la bloc, apartamentul e mare, frumos, are patru camere și e, totuși, muncă mai puțină, comparativ cu situația unei gospodării cu curte mare, cum am eu în Mangalia. Singurul lucru de care mi-a părut rău sunt vecinii pe care i-am lăsat în Mangalia, niște oameni cu care am împărțit și bune, și rele. Ei m-au încurajat la plecare, dorindu-mi să dau peste vecini la fel de buni și la bloc. Problema e că toți vecinii sunt foarte tineri și în afară de , prea multe vorbe n-am avut cu ei. Poate că nici în continuare n-aș fi avut dacă unul dintre ei nu m-ar fi hărțuit așa de tare. Discuțiile au pornit de când a început să curgă apă în baia mare. La început am pus un lighean acolo, însă după un timp trebuia să-l golesc din ce în ce mai des. Am vorbit cu administratorul de bloc ca să mă ajute și mi s-a spus să-l rog pe vecinul de deasupra mea să verifice despre ce e vorba, dar să am grijă că e cam țâfnos. Se certaseră pentru că și-a renovat apartamentul și n-a vrut să respecte orele de liniște și femeia nu dorea să dea ochii cu el. M-am gândit că o să mă respecte măcar că, la vârsta mea, puteam să-i fiu mamă, dar băiatul e agresiv rău de tot. După ce i-am spus care e necazul, a sărit la gâtul meu, că m-am și speriat: . Apoi, și mai mânios, mi-a spus că a băgat bani grei în renovarea băilor și n-o să-și bată el joc de atâta muncă pentru mine! Mi-a recomandat să pun un lighean acolo și să nu fac mofturi pentru câteva picături de apă! Înțeleg că nu e o plăcere să strice, dar chiar să-mi vorbească așa de urât? Am ajuns să ne fie frică de el și mie, și nepoților, iar administratorul spune că nu poate să intre cu forța în apartamentul lui! Chiar așa să fie viața la bloc, fără nicio regulă?” – se întreabă L. Amariei, 56 ani. v v v De regulă, la nivelul asociațiilor de proprietari, neînțelegerile se acutizează în primul rând din cauză că nu toți locatarii își cunosc drepturile și obligațiile. Mai mult, Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța, a precizat că deși face toate eforturile pentru a ține legătura cu asociațiile arondate uniunii, de multe ori, mesajele sale nu ajung la urechile locatarilor. De aceea, atrage atenția tuturor celor care se află în situații similare celei relatate de cititoarea noastră că trebuie să facă un minim efort pentru a-și cunoaște drepturile, dar și obligațiile: „Este vorba despre drepturi consemnate în Legea nr. 230/2007, HG 1588/2007, dar și în statutul asociației și în acordul de asociere, nu despre niște norme închipuite. Totul este ca oamenii să le ceară de la administratorii de imobil în copii xerox, să-și facă un dosar cu ele, la care să adauge pe parcurs și alte acte care privesc apartamentul și blocul în care locuiesc”. Ar fi util ca fiecare locatar să știe că Legea nr. 230/2007 îl obligă pe proprietarul unui apartament să mențină proprietatea sa individuală, apartament sau spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, în stare bună, pe propria cheltuială. Niciun proprietar nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală al celorlalți proprietari din condominiu. Dacă proprietarul unui apartament ori spațiu sau oricare altă persoană care acționează în numele său provoacă daune oricărei părți din proprietatea comună sau unui alt apartament ori spațiu, respectivul proprietar sau respectiva persoană are obligația să repare stricăciunile ori să plătească cheltuielile pentru lucrările de reparații. În cazurile în care unul dintre proprietari sau chiriași împiedică, cu bună-știință și sub orice formă, folosirea normală a clădirii de locuit, creând prejudicii celorlalți proprietari ori chiriași, după caz, proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instanței să hotărască măsurile pentru folosirea normală a clădirii, precum și plata daunelor. Și nu în ultimul rând, cu un preaviz de cinci zile, proprietarul este obligat să accepte accesul în apartamentul său al unui delegat al asociației atunci când trebuie să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună.