Veterinarul pe recepție

„Poate pisica să atenteze la sănătatea copilului?“

„Sunt însărcinată, am o pisică fără de care viața nu mi-ar fi așa de plăcută, sunt teribil de atașată de acest animăluț drăgălaș. Problema e că analiza de toxoplasmă nu mi-a ieșit în ordine, asistenta mi-a spus că nu se tratează, pot să am probleme mari din această cauză. Rog frumos veterinarul să-mi spună cât de periculoasă este infecția asta și dacă poate pisica să atenteze la sănătatea copilului meu? Cu mulțumiri, Mariana Aioanei“.Stimată doamnă Aioanei, într-adevăr, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu ne-a spus că este extrem de important ca toxoplasmoza să fie depistată și, mai ales, din timp. Acest lucru se poate face supunând pisica unui examen copro-parazitologic. De asemenea, și persoanele care au pisici în preajmă trebuie să-și facă un examen serologic, pentru a afla dacă sunt infectate cu această boală. Încurajator este că toxoplasmoza activă depistată este tratabilă. Ar trebui să luați legătura cu medicul de familie.Pentru a preveni toxoplasmoza și alte boli generate de alimente, specialistul face următoarele recomandări: hrana ar trebui pregătită la o temperatură mai mare de 63 - 71 grade C. De asemenea, încălzirea alimentelor trebuie să fie uniformă, recomandându-se mare atenție la cuptoarele cu microunde de putere mică! Fructele și legumele trebuie spălate foarte bine înainte de a fi folosite Mesele sau fundurile pentru tăiat carne, suprafețele pentru gătit, tacâmurile și mâinile vor fi spălate cu apă caldă și detergent după ce au venit în contact cu carne crudă sau cu legume și fructe nespălate. Nu folosiți cuțitele cu care ați tăiat carne înainte de a le spăla, pentru a tăia alte alimente Gustatul cărnii crude (tocături, de exemplu) sau insuficient preparate este cu desăvârșire interzis.