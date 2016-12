Poate părintele divorţat să renunţe la plata pensiei alimentare?

Poate părintele divorțat să renunțe la plata pensiei alimentare?

Tatăl unui minor se arată dispus să renunțe până și la programul de vizitare a copilului, numai să fie scutit de plata pensiei alimentare. Chiar dacă renunță la drepturile asupra copilului, părintele nu poate renunța și la obligațiile față de acesta.Există părinți care, pentru bani, sunt dispuși să se preteze la orice și când la mijloc este soarta propriilor copii, iar procesele aflate pe rolul instanțelor o confirmă din plin. În acest context, mama unui băiețel de nouă ani, care a insistat să-i păstrăm anonimatul pentru a nu afecta imaginea copilului, ne-a povestit că, după divorț (pronunțat în 2009), fostul ei soț a plătit, lună de lună, pensia de întreținere datorată de instanță pentru copilul minor. În plus, ori de câte ori a fost nevoie, a suportat și alte nevoi ale copilului, fără ca vreodată să pună problema banilor. Problemele au început să apară după ce acesta s-a recăsătorit, mai exact în urmă cu doi ani: „E treaba lui că și-a luat nevastă mai tânără. Dar n-o să accept ca o fetișcană să nu-i permită tatălui copilului meu să-i plătească pensia alimentară, chit că ajung la executare silită. Ca să nu-l lase actuala, fostul meu soț vrea să facă un târg cu mine, să-mi dea pensia pe ascuns, fără știrea ei. I-am spus că n-o să-i permit să mai vadă copilul dacă nu-i plătește pensia, și a fost de acord, mi-a promis că nu ne mai deranjează. L-am înregistrat și vreau să-l decad din drepturile părintești. Dacă fac asta, automat e scutit de pensia pentru copil?”.Renunțarea la întreținere, inadmisibilă!Dincolo de neînțelegerile dintre părinți, interesele minorului primează întotdeauna. Tocmai de aceea, după cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, legislația nu permite părintelui obligat la plata unei pensii de întreținere pentru copilul sau copiii săi să renunțe la această obligație. Textul legii este clar, renunțarea la întreținere este inadmisibilă!Revenind la cazul de astăzi, chiar dacă tatăl minorului pare dispus să renunțe la drepturile față de minor, asta nu-l scutește de obligațiile bănești pe care le are față de copilul său în continuare.Dreptul la întreținere al minoruluiMinorul care cere întreținere de la părinții săi se află în nevoie dacă nu se poate întreține din munca sa, chiar dacă ar avea bunuri. Cu toate acestea, când părinții n-ar putea presta întreținerea fără a-și primejdui propria lor existență, instanța de tutelă poate încuviința ca întreținerea să se asigure prin valorificarea bunurilor pe care acesta le are, cu excepția celor de strictă necesitate. Deci lucrurile nu sunt atât de simple când la mijloc se află soarta unui copil, a precizat juristul: „Referitor la decăderea din drepturile părintești din motive… fabricate, așa ceva este un abuz. Este adevărat că un părinte poate fi decăzut din drepturi, însă numai pentru infracțiuni grave, pentru care s-a stabilit, ca pedeapsă suplimentară, și decăderea din drepturile părintești de către instanța penală, însă numai pe durata stabilită de aceasta”.Modificarea pensieiMai mult decât atât, dacă se ivește o schimbare în ceea ce privește mijloacele celui care prestează întreținerea și nevoia celui care o primește, instanța de tutelă, potrivit împre-jurărilor, poate mări sau micșora pensia de între-ținere. Iar că interesele copilului trebuie să primeze întotdeauna o dovedește și faptul că pensia alimentară stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației.Referitor la data începerii achitării acestei obligații, pensia de întreținere se datorează de la data cererii de chemare în judecată. Cu toate acestea, pensia poate fi acordată și pentru o perioadă anterioară, dacă introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din vina debitorului.