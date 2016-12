Poate fi obligat angajatul să se pensioneze anticipat?

Criza i-a determinat pe mulți români care îndeplineau condițiile cerute de lege să opteze pentru pensionarea anticipată parțială în locul concedierii sau, în cel mai fericit caz, al șomajului. Din păcate, sunt angajatori care forțează această formă de retragere din activitate mizând pe necunoașterea legislației de către angajații în cauză.O cititoare a ziarului nostru, care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul, din motive lesne de înțeles, susține că a fost pusă în situația de a accepta pensionarea anticipată parțială, motivul invocat de angajator fiind unul de forță majoră, respectiv dizolvarea firmei: „Am fost chemată la Personal și mi s-a spus că firma se va desființa în 2013 din cauza crizei. Până atunci, chipurile ca să ne pună la adăpost, din cauză că eu și alte două colege îndeplinim condițiile de pensionare anticipată, am fost anunțate că deja se lucrează la dosarele noastre și că în scurt timp o să le trimită la Casa de Pensii pentru decizii. Ni s-a explicat că e cea mai bună soluție pentru noi și să mulțumim lui Dumnezeu că avem această șansă. Noi nu cunoaștem legislația și am spus pe loc da, dar n-am semnat nicio hârtie deocamdată. La câteva zile am aflat că mai sunt alți trei colegi care se pot pensiona anticipat, dar lor nu li s-a cerut nimic. Știți cum e într-o firmă, se aud multe. Ce am auzit noi ne-a dat de gândit că nici nu se pune problema să se desființeze firma, că de fapt vor să scape de cei mai în vârstă și să aducă tineri. Mă opresc aici, ar mai fi multe de spus. Vrem să știm dacă ne poate obliga șeful să ne pensionăm anticipat? După atâția ani de muncă, nu cred că merităm așa un șut în fund și nici să fim mințite ca ultimii oameni, mai ales că n-am avut niciodată vreo abatere! Dacă ei ne pensionează anticipat, iar firma nu se desființează, ne putem întoarce din nou la muncă?”.Un sâmbure de adevărLegislația prevede, într-adevăr, că un contract individual de muncă poate înceta și dacă angajatul nu-și dorește acest lucru. Este vorba despre ceea ce în termenii legii se numește încetare de drept a contractului individual de muncă, situație posibilă însă numai în anumite condiții și nu după cum apreciază angajatorul. După cum ne-a explicat Gabriela Goschin, director executiv adjunct în cadrul Casei Județene de Pensii Constanța, printre altele, contractul individual de muncă existent încetează de drept și în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, însă numai de la data la care angajatorul și-a încetat efectiv existența conform legii. De asemenea contractul mai poate înceta de drept și la data îndeplinirii condițiilor cerute de lege pentru pensionare la limită de vârstă.Pensionarea anticipată, asumată de angajatCât privește inițiativa pensionarii anticipate parțiale, aceasta aparține doar angajatului, indiferent de ceea ce-i sugerează angajatorul (care, potrivit reglementărilor ITM, are la dispoziție alte forme de încetare a contractului de muncă, cum ar fi concedierea, trimiterea în șomaj). Dacă însă angajatul a semnat cu mâna lui cererea de pensionare anticipată parțială, contractul său va înceta de drept exact la data comunicării deciziei de către Casa Județeană de Pensii, independent de voința salariatului sau a angajatorului de la momentul respectiv.Continuarea activității, la mâna angajatoruluiDacă se întâmplă ca, între timp, fostul salariat să nu mai agreeze ideea pensionării anticipate, legea permite încheierea unui alt contract individual de muncă, însă numai dacă angajatorul este de acord cu acest lucru. Atenție, în această situație este obligatoriu ca pensionarul să ceară Casei de Pensii suspendarea plății pensiei anticipate parțiale, întrucât legea nu permite cumularea acesteia cu veniturile salariale decât în situații speciale.