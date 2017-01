Poate fi Monarhia o soluţie mai bună?

1

Institutie prezidentiala

Clasa politica romaneasca a facut astfel ca cei alesi in Parlament sa nu fie conform dorintei alegatorilor .Avem un Parlament obez cu 100 membrii mai mult deoarece mandatele s‑au împărțit candidaților printr-un mecanism complicat de redistribuire, mecanism care a dus, în multe situații, la contestabilul rezultat ca mandatul să fie câștigat de cel plasat pe locul doi sau chiar locul trei. Alegerea Presedinelui prin vot direct de catre popor este singurul drept constitutional care ne-a mai ramas.In Romania s-a demostrat ca atunci cand o persoana sta prea mult in fruntea statului fie Rege fie Presedinte devine Dictator. Pentru o persoana indiferent cat de importanta este ajung 2 mandate in functia suprema -daca sta mai mult in colivia de la Cotroceni uita de realitate si incepe sa se transforme in tiian.La un moment dat va crede ca si soarele ii spune buna dimineata.Vorbiti de monarhii europene -sunt doar de decor .In Anglia Parlamentul a dus lupte grele cu Regele cu sute de ani in urma pentru a-si impune autoritatea si a pastra democratia. Nu am nimic cu regii Romaniei fac parte din istoria noastra dar amintiti-va ca atunci cand au venit in Romania dupa 90 in afara de Mihai niciunul nu stia romaneste .Sotia fostului rege Mihai nici acum nu stie sa vorbeasca romaneste.