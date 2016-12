Poate fi dezmoştenit propriul copil?

9

ce sa faci cand copilul te indruma sa faci lucruri la care nici nu te-ai gandit?

Am doi copii majori , cel mic nu doreste nimic de la mine este casatorit are cariera are venituri bune si nu vrea nimic, cel mare nu este casatorit nu a facut cariera...nu stie decat sa isi jigneasca mama, am divortat de tatal lor pentru ca dsca am fi continuat azi nu am fi mai fost, I-am crescut cu ajutorul parintilor mei , avem un apart al parintilor unde in prezent locuiesc fiindca tatal meu a decedat iar mama nu poate locui singura, am lasat baiatul cel mare in apart nostru iar acum eu nu pot nici sa merg sa imi schimb hainele la schimbarea de sezon , ma jigneste , umileste, imi adreseaza cuvinte obscene , mai nou ma loveste , nu stiu cui sa ma adrsez si ce sa fac, am sunat la politie , dar politistul mi-a sugerat sa imi iau frumos progenitura de manuta si sa merg cu el la sectorist...buna idee, dar cum sa urnesti din loc un animal de om de 156 kg si 2, 00 m sa mearga cu tine la politie, cand tu nu te poti intelege cu el in nici intr-un fel? Intrebarea mea este:CUM SA FAC SA IMI DAU COPILUL AFARA DIN CASA? Ma doare sufletul , am mustrari de constiinta si ma inteeb tot timpul cu ce am gresit , dar situatia este pierduta de sub control, mi-a stricat lucrurile din casa , mi-au fost furate lucruri .ma plang aici desi nu stiu daca cineva imi va citi randurile, evident povestea este f lunga si probabil va continua...