„Plecaţi toţi, nu vă ţine nimeni cu forţa!“

„Plecați toți, nu vă ține nimeni cu forța!“

Nu este chiar o noutate ca în contextul economic actual, invocarea crizei, alături de alte expresii-standard precum „Ziceți mersi că aveți un loc de muncă!”, „Nu vă ține nimeni cu forța!” etc. să contribuie din plin la încurajarea unor blocaje de comunicare între angajatori și angajați. Asupra unui asemenea aspect a dorit să atragă atenția și un cititor al ziarului nostru, muncitor calificat la o firmă de construcții. Bărbatul ne-a povestit că a fost implicat, la începutul anului, într-un accident la locul de muncă. Spre deosebire de un alt coleg, care s-a ales cu răni superficiale, el mai are și acum de tras din cauza problemelor la picioare. Este recunoscător medicilor de la Spitalul Județean de Urgență pentru atenția cu care l-au tratat și pentru recoman-darea de a face câteva proceduri de recuperare. Problema este că șeful direct refuză să-i semneze adeverința cu zilele de concediu medical din ultimele 12 luni: „Îmi trebuie adeverința pentru Comisia de muncă și prelungirea concediului medical. Cei de la firmă, de câte ori am fost acolo, mi-au tot promis că o să-mi dea și salariile din urmă, și hârtiile de care am nevoie, dar nu s-au ținut încă de cuvânt. Ultimul lor răspuns a fost «Plecați toți, nu vă ține nimeni cu forța!». Ei mă văd sănătos, dar numai eu știu că abia mai merg pe stradă. Ce pot face să-mi intru în drepturi?”.v v vCategoric, este dreptul dumneavoastră să intrați în posesia adeverințelor de care aveți nevoie. Dacă atitudinea firmei nu se va schimba, puteți depune o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă (cu sediul în strada Decebal nr. 13 C, Constanța).