Plata salariului în două chenzine, depăşită?

Plata salariului în două chenzine, depășită?

„Până acum doi ani, văd nu era nicio problemă să ne dea leafa în două chenzine. Era mai ușor să ne chivernisim banii, plus că făcea bine la moral… Acum, metoda asta e con-siderată depășită, comunistă, cam așa ceva! Nu mai permite legea să se dea salariul în chenzine? Am rugat-o pe doamna de la Personal să-mi explice, dar mi-a spus că nu e bine să pun atâtea întrebări. Poate aflu răspunsul prin Cuget Liber, suntem abonați. Cu stimă, C. D.”.v v vReferitor la plata într-o singură tranșă, într-adevăr, legea permite angajatorului să plătească salariul integral, la o dată stabilită prin negociere, care trebuie să fie aceeași, lună de lună, așa cum apare în contractul individual de muncă, în cel colectiv sau în regulamentul intern al firmei respective. De asemenea, potrivit specialistei în probleme de muncă, Mihaela Crivea, salariul poate fi plătit inclusiv prin virament într-un cont bancar. Iar dacă se hotărăște plata la două date diferite ale lunii în curs tot în urma negocierii, nu există niciun impediment în acest sens.Cât privește calcularea drepturilor salariale, aceasta nu se face raportat la posibilitățile firmei, ci cu respectarea condițiilor impuse de lege. Mai exact, salariul de bază trebuie neapărat să cuprindă indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri. Cât privește plata acestuia, indiferent de obligațiile financiare pe care le au angajatorii (și au destule!), plata salariului către angajați are prioritate. În plus, angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară, iar dacă nu face asta, riscă amenzi între 300 și 2.000 de lei. De asemenea, angajatorii care nu operează eventuala majorare a cuantumului salariului minim brut riscă amenzi între 1.000 și 2.000 de lei.