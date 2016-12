Plata prin cont bancar a întreţinerii la bloc, o fiţă?

Plata prin cont bancar a întreținerii la bloc, o fiță?

Sunt locatari care se plâng că acumulează restanțe la plata întreținerii din cauză că nu reușesc să se încadreze în programul limitat de încasări al casieriei. Ei cer ca plata să se facă prin bancă, dar se lovesc de refuzul sistematic al celor care nu sunt dispuși să suporte comisioanele bancare.Pe de altă parte, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, precizează că programul de încasări al costurilor de întreținere poate fi stabilit de adunarea generală, în funcție de nevoile concrete ale locatarilor.S-ar părea că ziua de plată a întreținerii se lasă cu stres nu doar din pricina sumelor astronomice la care au ajuns aceste cheltuieli după majorarea prețului gigaca-loriei și reducerea subvențiilor, ci și a programului rigid de încasări al acestor obligații financiare. Paradoxal, cu toate că efectuarea acestui gen de plăți prin bancăi-ar scuti pe locatari de neplăceri, metoda nu și-a câștigat suficienți adepți în rândul locatarilor, astfel încât să poată fi transpusă în practică. Mai mult, subiectul este un motiv care agită spiritele în sânul asociațiilor, atrage atenția cititoarea noastră, Valeria Nistor: „Nu vreau să ies eu în fața vecinilor mei, nici vorbă de așa ceva. Totuși, în anul 2012, când orice se poate achita online sau prin bancă, exact o obligație pe care o avem lună de lună mi se pare aiurea să nu o putem rezolva civilizat. Nu sunt singura care am această părere. La ultima adunare generală din 2011 mi-am permis să fac această propunere, nu s-a supus la vot, pe motiv că oamenii au cerut timp de gândire. A trecut destul timp de atunci, dar cei mai mulți nu sunt de acord în continuare, din cauza comisioanelor cerute de bancă. Am verificat, sunt foarte mici. Nepotrivită mi s-a părut și atitudinea președintelui, care, ca să dreagă busuiocul, ne-a asigurat că o să vorbească cu administratorul, să sune la ușa noastră, ca să-i plătim întreținerea. Ne poate ajuta în această chestiune Uniunea Asociațiilor de Proprietari?”.Plata direct la administrator, dezavuatăAcest sistem nu poate fi luat în calcul sub nicio formă, susține cititoarea noastră, însuși administratorul blocului, în urma unei experiențe neplăcute, a respins-o: „Femeia are dreptate, i s-a întâmplat ca un locatar s-o acuze că i-a dat banii pentru întreținere chiar din ușa apartamentului său și că nu i s-a dat niciodată chitanță. De atunci s-a jurat că nu mai ia niciun leu, niciodată, de la absolut nimeni!” - ne-a mai spus cititoarea noastră. Ce hotărăște adunarea generală e sfânt!Președintele UAP ne-a explicat că este la îndemâna locatarilor să stabilească programul de încasări al casieriei, în funcție de timpul liber pe care-l au la dispoziție sau alte considerente. Câte ore doresc să aibă acest program și în ce zile să se desfășoare nu decide nici președintele, nici comitetul executiv, nici administratorul, ci înșiși locatarii: „Referitor la imixtiunea UAP în treburile asociației, nici vorbă de așa ceva. Noi îi putem ajuta cu tot felul de informații, cu formulare, în demersurile juridice pe care le au de făcut, însă programul și forma de plată a întreținerii și le hotărăsc de comun acord, la nivelul adunării generale. Noi nu suntem șefii lor să le impunem niște lucruri, noi doar îi sprijinim în activitate, la solicitarea asociațiilor”. Pe de altă parte, legea nu prevede reguli clare pentru încasarea banilor. La fel de adevărat este că plata unui comision bancar este, pentru mulți, o cheltuială de neacceptat, mai ales în condițiile în care sunt nevoiți să-și drămuiască fiecare leuț pentru cheltuielile cotidiene.