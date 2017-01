Plata orelor suplimentare, facultativă?

„E adevărat că la angajare, ca să fac o impresie bună, am promis că o să stau și peste program, dacă mi se va cere. Dar nu mi-am imaginat că o să muncesc peste program, la nesfârșit și pe gratis! Asta e problema! Dacă am îndrăznit să-mi cer dreptul, șeful mi-a bătut obrazul cu promisiunea de la angajare. Pot să rezolv problema asta fără scandal, că la muncă patriotică nu mai sunt dispus?” - este dilema unui bărbat, al cărui regret este că a dat dovadă de multe slăbiciuni înainte de a semna contractul de muncă, lucru pe care nu-l recomandă nimănui, considerând că în toate ar trebui să existe o limită.Nenumărate cazuri. Că astfel de situații nu sunt o raritate o confirmă și specialista în probleme de muncă, Mihaela Crivea, care precizează că statisticile demonstrează că foarte mulți dintre angajații români prestează ore suplimentare fără să fie plătiți pentru asta. Și o fac în cunoștință de cauză, de teamă să nu-și piardă serviciul dacă încearcă să pună condiții.Ce-i de făcut. Celor care nu mai sunt dispuși să muncească peste program fără să fie plătiți, în primă fază, specialista le recomandă să discute sincer cu angajatorul, să-i prezinte, politicos, o cerere prin care să solicite respectarea programului de muncă și a drepturilor salariale când acesta este depășit. În plus, ar fi bine să prezinte și o situație exactă cu zilele și orele în care a prestat muncă suplimentară.