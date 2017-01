Plata întreţinerii, condiţionată de achitarea fondului de rulment?

Plata întreținerii, condiționată de achitarea fondului de rulment?

Asociația nu-i încasează întreținerea pentru că n-a plătit fondul de rulment. Această practică este abuzivă, întrucât legea nu condiționează în niciun fel plata lunară a costurilor de întreținere de achitarea sau neachitarea fondului de rulment.V-ați întrebat ce este fondul de rulment pe care îl plătiți an de an? Se poate spune că e un fel de pușculiță a asociației, alimentată de toți locatarii în vederea plăților către furnizori, în limita reglementărilor legale. Din păcate, există și asociații în care se mai încurcă borcanele. Asupra unei asemenea situații atrage atenția și Ionela Tipară: „Sunt în conflict cu președintele asociației, care i-a interzis doamnei administrator să-mi încaseze întreținerea pe motiv că n-am plătit mai înainte fondul de rulment. Am lăsat banii pe masă, însă administratorul a fugit după mine și mi i-a pus în buzunar. Nu vreau să fiu restanțier, nici să plătesc penalități. Ce pot face în situația asta? Încalc legea, cum sunt acuzată? Președintele e disperat din cauza facturilor mari, spune că dacă se golește fondul de rulment o să avem probleme cu toții. Ne cere 600 lei, de când s-a scumpit gigacaloria. Ce să plătim mai întâi? Plus că eu sunt chiriașă! “.v v vNimeni nu contestă că președintele asociației are ca prim interes acumularea a cât mai mulți bani în fondul de rulment, ca să aibă apoi din ce să facă plățile, mai ales în condițiile actuale, când prețul gigacaloriei a luat-o razna. Președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, ne-a explicat că atât normele metodologice, cât și Legea nr. 230 privind funcționarea asociațiilor, îi permit proprietarului să plătească în ce ordine vrea, în ce cotă dorește (are posibilitatea să plătească și în mai multe tranșe, dacă nu-și permite să achite toată suma odată), nu îl obligă nimeni în acest sens. Problema este că el trebuie să se achite de obligațiile financiare în termenul stabilit (ne referim la costurile de întreținere), astfel încât să nu fie apoi obligat să suporte penalități.Cât e valoarea fondului de rulment?Din păcate, în multe asociații se lasă impresia că valoarea fondului de rulment este la mâna președinților. Total fals! Aceleași reglementări arată că fondul de rulment trebuie să fie egal cu valoarea obligațiilor lunare la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari din anul calendaristic precedent. Practic, fiecare proprietar beneficiază de propriul fond de rulment pentru acoperirea cheltu-ielilor curente.Exclusiv pentru facturile curenteFondul de rulment constituit astfel se folosește numai pentru plata facturilor curente, aferente consumurilor lunii anterioare, după care se reîntregește lunar, prin încasarea cotelor de contribuție afișate pe lista de plată a lunii în curs.Ce faci dacă ești chiriaș?Dacă prin contractul de închi-riere, chiriașul este obligat să participe la plata cheltuielilor curente, va participa și la formarea fondului de rulment. De menționat că sumele rămase din fondul de rulment deja încasat se restituie în situațiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate.În situații de condiționare a plății întreținerii de fondul de rulment, președintele UAP recomandă ca locatarii în cauză să depună banii în contul asociației (dacă îl cu-nosc), pentru că astfel vor dovedi că nu sunt restanțieri. O altă soluție ar fi să se plângă serviciului pentru coordonarea asociațiilor de proprietari din cadrul primăriei.