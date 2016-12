Plante care calmează durerile de spate

Ştire online publicată Joi, 31 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Frigul, mișcările bruște, statul prelungit pe scaun te fac să ai dureri de spate. În plus, artroza și sciatica sunt cele mai frecvente boli care-ți dau dureri de spate în zona lombară. Medicamentele pe care le iei pentru a atenua durerea au de cele mai multe ori efecte adverse sau nu mai au efectul scontat dacă le folosești de mult timp. Click Sănătate recomandă plante care au „forța” unui medicament calmant, dar care nu au efectele negative ale acestuia:Arnica are efect antiinflamator. Uleiurile esențiale și flavonoidele din arnica neutralizează fosfolipaza, o enzimă care declanșează inflamația țesutului osos. Unguentul sau tinctura de arnica favorizează consolidarea ligamentelor și a oaselor și activează circulația sanguină la locul dureros. De aceea, această plantă este foarte eficientă în atenuarea durerii de spate provocată de sciatică sau artroză. Aplici unguentul cu arnica pe zona dureroasă și masezi 5 minute. Dacă ai tinctură de arnica, pui 15 picături pe o compresă și o aplici pe spate.Ardeiul iute calmează durerea. Acest condiment pe care-l întâlnești mai degrabă în bucătărie conține o substanță numită capsaicină. Aceasta dă gustul iute al ardeiului, dar, în același timp, are și efect vasodilatator și de stimulent al sistemului nervos. Pentru o compresă, tai mărunt 3-4 ardei iuți, îi amesteci cu 2-3 linguri de ulei cald, pui totul pe un pansament pe care-l pliezi astfel încât ardeiul să nu ajungă direct pe piele și îl aplici pe locul dureros. Nu o ții mai mult de 5-10 minute, pentru că irită pielea. Capsaicina stimulează circulația sanguină și terminațiile nervoase ale locului dureros, ducând la atenuarea durerii.Salcia are efect analgesic. În scoarța de salcie se găsește o substanță numită salicină, din care se fabrică aspirina, un medicament recomandat ca antiinflamator în durerile de spate. Această substanță acționează ca un analgezic, antiinflamator și antinevralgic la nivelul vertebrei afectate și a țesutului din jurul ei. Prepară-ți un ceai din 30 g de frunze de salcie și 250 ml de apă și bea-l cald. Poți alege și capsulele cu extract de salcie care au un efect mai rapid. Fitoterapeuții îți recomandă 240 mg de salicină pe zi și efectul ei va fi echivalent cu al celui unui calmant puternic.