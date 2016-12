Plăcintă cu mere şi dovleac

Plăcintă cu mere și dovleac

Pentru umplutura:3 cani dovleac ras,2 cani mere rase,100 g zahar,100 g stafide inmuiate in rom,o cana cu nuci macinate,2-3 linguri scortisoara.Pentru blat:5 oua,10 linguri zahar,6 linguri ulei,6 linguri lapte,1 praf de copt,esenta de vanilie,12 linguri faina.Pentru aceasta reteta de prajitura faceti intai umplutura: se pun la calit dovleacul, merele si zaharul in putin ulei. Cand s-au inmuiat se adauga stafidele, scortisoara si nucile. Se amesteca bine. Cantitatea de zahar poate fi mai mica sau mai mare, in functie de cat de dulce e dovleacul.Se bat bine ouale cu zaharul, se adauga esenta, uleiul, laptele si la sfarsit faina amestecata cu praful de copt. Se unge o tava cu ulei si se tapeteaza cu faina. Se pune jumatate din cantitatea de aluat si se coace 10min. Se scoate tava si se intinde umplutura, iar deasupra se repartizeaza cealalta jumatate din compozitia de aluat. Se mai coace inca 10-15 min. Dupa ce se raceste se pudreaza cu zahar farin.Sursa: culinar.ro