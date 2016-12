Piticu’ are nevoie de o casă!

El este Piticu’ și în urmă cu o săptămână a fost salvat de la o moarte sigură: o mașină l-a lovit în plin, după ce cu nici zece zile înainte mai suferise o traumă auto, ce-i drept, cu urmări minore. De această dată însă și-a văzut moartea cu ochii! Șansa lui au fost oamenii din blocul în fața căruia se pripășise, care au solicitat de urgență intervenția ambulanței veterinare, astfel că Piticu’ a ajuns repede la o clinică cu program permanent, unde a primit îngrijirile și atenția necesare. Mai exact, din cauza fracturii multiple dn zona genunchiului, a fost operat, iar acum are o tijă de metal în picior și, practic, învață să meargă din nou…Numai că dată fiind situația delicată în care se află, are nevoie de un adăpost, de un loc unde să fie protejat de mașini și de alte pericole care l-ar putea încerca din nou. Îi informăm pe cei care și l-ar dori prieten, că Piticu’ are opt luni, este un cățel mascul de talie medie, foarte cuminte, liniștit și sociabil, atât cu copiii, cât și cu celelalte animale. Nu este pretențios la mâncare și, cu siguranță, îi va fi recunoscător pe viață celui care îl va adopta. Cățelul se află încă la clinica veterinară, unde este ținut sub ob-servație de medici, însă în aproximativ cinci-șapte zile va fi gata să-și cunoască noii stăpâni. Precizăm că operația și tratamentul sunt plătite, iar orice alte cheltuieli care pot interveni în următoarea perioadă vor fi achitate de cei care l-au salvat și-l iubesc. Dacă viitorul stăpân nu locuiește în Constanța, Piticu’ va fi transportat până la noua lui casă, oriunde ar fi aceasta pe raza județului Constanța. Cei interesați pot suna la telefonul 0726345166.