Pisica, trimisă la păscut?

1

Pisica și cățelul

Locuiesc la curte, am pisică și cățel. Amândoi mănâncă iarbă din când în când. Nu mănâncă gazon (sau grâu în ghiveci pe timp de iarnă). Am încercat cu ovăz în ghiveci, degeaba. Totuși am rezolvat problema . Toamna târziu am replantat în ghiveci iarbă (ca cea din parc). Toată iarna pisica a avut iarbă la discreție. Câinele a trebuit să "rabde" fără iarbă până primăvara . Înțelege numai cine iubește animalele .