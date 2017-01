Pisica trebuie luată cu binişorul

Pisica trebuie luată cu binișorul

„Am primit recent o pisică, nu mă descurc deloc cu ea. Este foarte drăgălașă, nu asta e problema, dar e foarte fițoasă și, mai ales, nu știi la ce să te aștepți de la ea. Eu îmi imaginam că pisicile iau stresul omului pentru că știu să stea aproape de el, că îi simt starea și când colo, am dat de un drac împielițat. Atâta îmi trebuie s-o deranjez din locul ei călduț, că și trece la zgâriat. Mâinile mele sunt vai mama lor. Cum trebuie să mă port cu creatura asta ca să-i fiu pe plac? Din ce m-au învățat prietenele n-am reușit să schimb nimic. Vă mulțumesc și vă felicit pentru această rubrică. Oamenii s-au înrăit, simțim nevoia unor animale pe lângă noi, măcar ele să nu fie atât de rele. Să auzim de bine. Steliana Dunea”.Doctoru veterinar Gheorghiță Mureșanu ne-a explicat că în comparație cu câinii, pisicile pot petrece foarte mult timp într-o stare numită somn de veghe. Faptul că atunci când o treziți este pe punctul de a-și testa ghearele dovedește că are o capacitate extraordinară de a trece foarte repede de la starea de somn la cea de maximă acțiune, practic, îi trebuie doar câteva secunde pentru această trecere.La fel de adevărat este că pisica se poate desfăta cu un somn de veghe cu ochii pe jumătate sau chiar în totalitate deschiși. Referitor la locurile preferate de pisici pentru somn, acestea sunt cele în care se simt în siguranță și, mai ales, unde temperatura este potrivită. Dacă vara preferă locurile ferite de soarele puternic, iarna, locurile însorite sunt căutate cu asiduitate de pisici. La fel de bine se simt pe calorifer, dar și pe canapelele sau fotoliile stăpânilor, în cazul în care nu-i oferiți un culcuș din material plușat pe care îl puteți procura din pet-shop-uri.