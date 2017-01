Pisica şi plimbarea de iarnă

Veterinarul pe recepție

Pisica și plimbarea de iarnă

„M-am mutat recent la casă, e prima iarnă. Am și câine, și pisică, i-am adus cu mine de la apartament. Normal că dacă am curte, îi las afară cât poftesc ei. Câinele n-are nimic, e vesel și vioi, dar pisica pare schimbată. Un vecin mi-a spus că e de la frig... Asta înseamnă că nu mai trebuie s-o las, cât e prea rece afară, să se plimbe prin curte?” - întreabă Viorela Pascu.v v vDoamnă Pascu, că vecinul dumneavoastră are dreptate ne-a confirmat și medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu, carene-a explicat că în perioadele mai geroase de iarnă, va trebui să modificați programul de plimbare al animalelor dumneavoastră de companie. Mai exact, durata plimbării câinelui și a pisicii ar trebui serios micșorată. Astfel, câinele trebuie lăsat afară suficient timp cât să-și facă nevoile și să ia o gură de aer proaspăt. Cât privește plimbarea pisicii, e suficient să dea o tură prin împrejurimile casei, apoi s-o luați în casă, la căldură. Iar când este foarte rece afară (sub -10 grade Celsius), recomandarea medicului este ca pisica să nu mai fie deloc scoasă în curte, iar câinele, doar cât să aibă timp să-și facă nevoile fiziologice.