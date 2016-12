Veterinarul pe recepție

Pisica, gazda unor boli severe?

Ştire online publicată Joi, 26 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Mi s-a făcut milă de pisoiul meu de curte și l-am luat în casă, m-am jucat cu el. Problema e că sunt însărcinată și n-aș vrea să am probleme mai târziu. Mi s-a spus că risc să iau de la pisică toxoplasmoză. Vă rog să mă ajutați cu informații prin această rubrică, cum se depistează infecția sau boala asta?” (Alexa Trandafir).v v vCe este toxoplasmoza? Potrivit medicului veterinar Gheorghiță Mureșanu, toxoplasmoza este o boală parazitară produsă de un parazit microscopic numit Toxoplasma gondii. Acest parazit are un ciclu de viață interesant, pisica fiind gazda definitivă, adică adulții parazitului se dezvoltă în intestinul pisicii, de unde se elimină în mediul înconjurător elemente care pot infesta alte specii. În ceea ce privește gazdele intermediare, acestea sunt, de regulă, majorita-tea mamiferelor, inclusiv omul, dar nici păsările nu scapă.Privitor la infestarea omului, aceasta are loc prin consumarea alimentelor contaminate (carne insuficient preparată termic, fructe și legume spălate necorespunzător, apă). Prin urmare, nu numai pisica este vinovată de transmi-terea acestei boli.Depistarea toxoplasmozei la pisică se face printr-un examen copro-parazitologic, iar oamenilor din preajma felinei li se recomandă un examen serologic. Din fericire, toxoplasmoza activă depistată se tratează, de aceea persoanele care au pisici trebuie să aibă mare grijă de verificarea stării de sănătate, dacă doresc să nu aibă probleme.Lucrurile sunt cât se poate de serioase, întrucât toxoplasmoza afectează, în principal, femeile însărcinate, parazitul fiind tran-smis omului prin fecale și secreții.