Pile, relaţii… Mai funcţionează sistemul la angajare?

Pile, relații… Mai funcționează sistemul la angajare?

Pe vremea comuniștilor, la putere era nu numai PCR ca partid atotstăpânitor, ci și sintagma PCR ca prescurtare de la pile, cunoștințe, relații… Norocoșii care ajungeau pe mâna unei asemenea rețele își găseau fără probleme un loc de muncă bine plătit și așa mai departe.Natalia N. știe aceste lucruri de la pă-rinții săi, s-au amuzat de multe ori pe această temă, însă recunoaște că a sperat din toată inima ca în perioada postde-cembristă, acest sistem să dispară sau măcar să nu mai funcționeze la parametrii de altădată: „Am terminat o facultate, am născut un copil, iar pentru creșterea lui am stat doi ani acasă. Cu toate că mi-am luat licența pe bune, întotdeauna mi-a plăcut să învăț, vă spun cu toată sinceri-tatea că m-am angajat tot pe pile. Și asta după aproape un an de încercări, de trimis CV-uri peste tot. Unele firme nici măcar nu se oboseau să mă cheme la interviu, iar cele care mă chemau, refuzau să mă anga-jeze din cauza lipsei de experiență. Un cerc vicios din care am ieșit prin ajutorul unei cunoștințe a tatălui meu sus puse”.Scenariul se repetăCu toate că înainte de a naște, tânăra a reușit să acumuleze patru ani de vechime și, evident, experiență în muncă, tânăra este debusolată și nu mai știe ce să creadă, din moment ce, deși încearcă din răsputeri să-și găsească ceva de lucru, nu reușește. Și de data asta a trimis CV-uri în nici nu mai știe câte locuri, și de data asta solicitările ei sunt ignorate, ba, mai mult, nu mai este chemată nici măcar la interviu. Iar dacă îndrăznește să deranjeze cu un telefon, i se pune eterna placă: „O să vă căutăm noi!”.Repetarea experienței anterioare nașterii o conduce la concluzia că și în ziua de azi funcționează cu brio sistemul de pile, cunoștințe, relații… „Am prieteni care mi-au spus că dacă n-am vreo cunoștință undeva, să-mi iau gândul de la angajare și să-mi fac, dacă pot, ceva pe cont propriu. Dar cu ce bani să demareze o afacere tineri ca mine, se gândesc politicienii noștri? Sau lor le place mai mult să se bată pentru propria afacere politică?”