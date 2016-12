Pietonii, obligaţi să traverseze numai prin pasajul-catacombă „Tomis“!

2

dezastru

este strigator la cer ce se intampla cu centrul orasului. a ajuns o ruina. numai in mamaia se investeste, numai in ceea ce inseamna distractie. f bine a punctat dl de inainte...cum sa traverseze strada oamenii cu dizailitati, femei in carucior...o bataie de joc, nu altceva.