Pierdut certificat de naştere…

dilema

Buna ziua, Am observant recent ca buletinul meu a expirat de ceva vreme. Dat fiind ca locuiesc de mai multi ani in strainatate si aici nu folosesc acest document incerc sa il inlocuiesc. Problema este ca in acest timp am ratacit Cerificatul de nastere si m-am si casatorit. Stiu ca pt a inregistra casatoria si pentru a imi face un nou card de identitate am nevoie de certificatul de nastere. Problema e ca din tot ceea ce ati expus dvs reiese ca la cerere de eliberare a unui duplicat de cerificat de nastere trebuie atasat si act de identitate. intrebarea mea este pot folosi pasaportul in acest sens care este si el pe numele vechi ? ca si act de identitate in strainatate folosesc carnetul de sofer dar in Ro stiu ca acesta nu este luat in considerare. O alta intrebare este legata de primaria unde pot face asta. Eu sunt din Mangalia, dar nu gasesc nimic ajutator pe site-ul primariei de acolo (ex: formulare, info) si stiu ca personele se misca foarte greu acolo (trebuie sa stai la coada la Politie jumatate de zi numai pt a obtine cererea de innoire carte de identitate pe care tb sa o completezi si apoi sa mai pierrzi inca o jumatate de zi sa o depui ceea ce este prea mult si nu cred ca doar pt mine). Oare nu este posibil sa putem decsrca informatiile acestea de pe site-ul respectiv? Va rog sa ma sfatuiti cum sa procedez avand in vedere ca nu pot veni in curand in tara Multumesc anticipat