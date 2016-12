Piept de pui cu legume en papillote

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Porții: 4. Timp de preparare: o oră (plus alte două ore pentru marinare).Ingrediente: 2 piepți de pui (fără piele și os), 2 portocale, 2 căței de usturoi, 4 linguri sos de soia 4 linguri oțet balsamic, 2 linguri ulei de măsline, o lingură rasă zahăr, un vârf de cuțit de nucșoară, o linguriță rasă praf de curry, o linguriță rasă fulgi de ardei iute (opțional), un praz mare, 2 morcovi potriviți, un pumn de stafide, sare, piper. Mod de preparare: Tăiați în două bucățile de piept de pui, pe lungime. Curățați și pisați usturoiul. Răzuiți coaja portocalelor și extrageți-le sucul. Faceți o marinată din sucul de portocale, coaja de portocale, usturoiul, praful de ardei iute, uleiul de măsline, zahărul, oțetul balsamic, sosul de soia, praful de curry, nucșoara, stafide și piper. Puneți pieptul de pui la marinat pentru două ore. Încingeți cuptorul la 200 de grade. Curățați prazul și tăiați-l rondele. Curățați morcovii și tăiaiți-I julienne. Pregătiți patru bucăți de hârtie de copt (cerată). Puneți în mijlocul fiecărei bucăți de hârtie câte un piept de pui. Adăugați rondelele de praz și bastonașele de morcov. Strângeți hârtia și turnați cu grijă marinată (împreună cu restul ingredientelor) peste fiecare pui. Strângeți hârtia la gură răsucind-o.Introduceți puiul la cuptor, într-o tavă, pentru 35-40 de minute.Pentru un plus de culoare, puteți desface hârtia mai repede (fără să lăsai sucul să se scurgă în tavă) și să mai lăsați puiul două-trei minute descoperit, la cuptor. Nu mai mult deoarece se va usca. Aveți grijă când desfaceți punga deoarece se vor elibera aburi. Puiul se servește direct din hârtie, cu garnitură de orez.xxxDupă o asemenea minunăție, pe căldura asta ar merge și o înghețată de alune preparată în doar jumătate de oră. Ingrediente: un litru de lapte gras (3% grăsime), 6 ouă, 150 grame zahăr tos, 3 linguri de făină,100 g alune de pădure crude nesăraște, 100 g unt, 2 plicuri de zahăr vanilat. Preparare: Puneți alunele de pădure într-o tigaie întinsă și prăjiți-le ușor pe foc mic. Pregătiți un vas de bain-marie, separați gălbenușurile de albușuri, apoi puneți gălbenușurile în vasul de bain-marie și amestecați-le cu 100 grame de zahăr tos, cu zahărul vanilat, făina și laptele. Amestecați continuu până se îngroașă. Focul trebuie să fie la minim, astfel încât compoziția ținută la aburi să nu se lipească.După ce compoziția s-a îngroșat, opriți focul. Încorporați untul și alunele mărunțite, amestecând încet. Untul trebuie să se topească. Separat, bateți albușurile cu mixerul până se fac spumă. Adăugați zahărul rămas, puțin câte puțin, până obțineți o spumă tare, pe care o încorporați în compoziție după ce s-a răcit. Amestecați continuu până la omogenizare, apoi introduceți înghețata la congelator pentru minimum șase ore. Se servește decorată cu alone întregi și frișcă.