Piele cu aspectul cojii de portocală. Ce-i de făcut

Marţi, 25 Noiembrie 2014

Se poate întâmpla ca pielea să capete aspectul cojii de portocală, iar motivul să nu fie, în niciun caz, legat de vârstă. Potrivit Libertatea pentru femei, acest lucru este determinat atât de factori interni, cât și externi, cum ar fi: o circulație a sângelui defectuoasă, sedentarismul, retenția de apă, o alimentație nesănătoasă, dezechilibrul hormonal.Cum pielea cu aspect inestetic de coajă de portocală ne poate strica bună dispoziție, iar dacă nu se iau măsuri, lucrurile pot scăpa de sub control, este bine să luăm măsuri din timp. Iată câteva remedii naturiste care ne pot ajută în lupta cu celulita:Exfoliere cu granule de cafeaSunt suficiente numai două ingrediente: cafea măcinată și cremă de corp sau ulei. Mod de preparare: 200 de grame de cafea măcinată se amestecă cu o cremă de corp hidratantă sau cu ulei de măsline, migdale, argan etc. Amestecul se întinde pe zonele afectate și se masează cu o mănușă abrazivă. Se lasă să acționeze timp de 5-10 minute și se spală cu apă călduță. Acest procedeu va îmbunătăți circulația sângelui și vă va lasă o piele fină și catifelată.Împachetări cu argilăCunoscătorii știu că din cele mai vechi timpuri, argila a fost considerată o minune datorită proprietăților remarcabile pe care le are. Se poate folosi atât intern, cât și extern. Avem nevoie de următoarele lucruri: 1-2 plicuri de argilă, zeamă de la o jumătate de lămâie, 2 linguri ulei de măsline, 2 linguri de ceai verde mărunțit. Toate aceste ingrediente se amestecă. Întâi argilă cu zeamă de lămâie, apoi se toarnă ușor uleiul, iar la final se adaugă ceaiul verde mărunțit. Se aplică această compoziție pe tot corpul (se insistă pe zonele afectate) și ne împachetăm în folie alimentară. Pentru a avea mai mult efect, este bine să punem pe noi și haine mai groase, pentru a determina corpul să transpire și a grăbi acțiunea argilei. Se stă așa aproape două ore, apoi ne clătim cu apă caldă și aplicăm pe corp o crema anticelulitică sau hidratantă.