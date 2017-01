„Peştele de la cap se împute!”…

Vox populi

„Peștele de la cap se împute!”…

Probabil că mulți s-ar întreba de ce, la o vârstă la care ar trebui să se bucure de anii senectuții, nu are altceva mai bun de făcut decât… să-i tragă de urechi pe edilii locali, imputându-le câteva lucruri, ce-i drept, indirect, prin formularea unor întrebări la care și-ar dori să citească răspunsurile tot în coloanele ziarului nostru. În cele aproape opt decenii de viață, Ștefan Renea (b-dul Al. Lăpușneanu nr. 116, Constanța), a învățat (dar a dorit să insufle și altora) cum se cultivă virtuțile morale, pe care le-a catalogat, întotdeauna, drept rezultat al propriilor acțiuni, fie ele mai simple sau mai complexe. Cu toate că locuiește în Constanța de peste 40 de ani, în ultima vreme a observat că echilibrul dintre morală și interesul personal este afectat în sensul negativ. Așa își explică de ce foarte mulți constănțeni adoptă o atitudine incorectă, chiar ciudată, față de mediu, pe care îl poluează cu bună știință, uitând că ei sunt cei dintâi afectați de consecințele propriei nepăsări sau indiferențe. Pentru că vârsta nu-i mai asigură puterea necesară să intervină direct în acest sens, încearcă, prin câteva întrebări, să atragă atenția autorităților locale, în speranța că măcar ele își vor „instrui” angajații (resursele umane) să acționeze pe termen lung, într-o campanie edilitară continuă, iar aspecte de genul celor sesizate să nu mai existe, la tot pasul, în Constanța. Trotuarele - eterne „depozite“ de gropi și gunoaie Dacă pe trotuarele din intersecția b-dului Al. Lăpușneanu cu strada Soveja, cei care „se ocupă” de îngrijirea și salubrizarea lor și a spațiilor verzi nu ar fi abandonat crengile tăiate încă din primăvară, probabil că „diverși cetățeni necivilizați nu ar fi profitat de acest exemplu și nu ar fi adăugat și ei la zestrea deja existentă tot ce le prisosește din case: haine vechi, pungi de plastic, hârtii, cutii de bere etc. etc. Spre edificarea celor vizați, vă trimit și fotografii cu aceste aspecte, unde se observă toate aceste lucruri. Ca cetățean și plătitor de taxe pentru bugetul acestui oraș simt că este datoria mea morală să fac cunoscute aceste nereguli, pentru ca și ceilalți plătitori ai taxei de habitat să cunoască felul cum se implică (pardon, nu se implică!) gospodarii urbei noastre în igienizarea orașului, dintr-un motiv pe care eu îl consider extraordinar de important: gunoaiele care dospesc, din primăvară, în locurile menționate, reprezintă un focar de infecție, mai cu seamă pentru copiii care se joacă în acest spațiu cu tot felul de obiecte care zac aici”. Întrebare: Oare, edililor constănțeni le-ar conveni ca în astfel de locuri insalubre să se joace și copiii dumnealor? „RADET ar putea fi debranșat de către abonați”? Nelămuriri are Ștefan Renea și în legătură cu întârzierea, din punctul său de vedere, nejustificată, cu care RADET a realizat probele la instalațiile termice: „Nici până în data de 22 octombrie, când, pentru Constanța, meteorologii anunțau circa 10 grade Celsius, nu se verificaseră toate instalațiile de încălzire. Atunci, să nu ne mai mirăm de ce apar tot felul de pierderi pe coloane! În altă ordine de idei, n-am înțeles de ce la ședința comună a celor de la RADET cu reprezentanții asociațiilor de proprietari s-a hotărât să se dea căldură abia după data de 1 noiembrie, sub motivul că subvențiile la căldură se acordă începând cu această lună. Să înțeleg că unora le convine să dea banii pe medicamente, în loc să-și asigure un minim de confort termic în apartamente?” Întrebare: Oare acest mod de a pune problema nu miroase a politicianism? De ce au ratat ocazia și nu ne-au recomandat să ne mai punem o haină în plus pe noi? Măsuri discriminatorii… „Am citit în ziarul dumneavoastră că dacă n-o să ne plătim la timp datoriile către RADET, ne paște debranșarea. Stați un pic să mă dumiresc, că nu mai pricep nimic: cum se face că simplilor abonați nu li se mai aprobă debranșarea, deși toată vara au plâns pe la ușile RADET-ului, iar rău-platnicii pot fi debranșați cât ai zice pește?” Întrebare: Să înțeleg că există două feluri de debranșare și noi nu știm? Ștefan Renea ne-a mărturisit că, prin aceste considerații, și-a dorit ca oamenii simpli, urmând exemplul autorităților locale, să respecte măcar standardele morale care țin de bunul simț. Până atunci, însă, crede că rămâne valabil proverbul „Peștele de la cap se împute!”…Probabil că mulți s-ar întreba de ce, la o vârstă la care ar trebui să se bucure de anii senectuții, nu are altceva mai bun de făcut decât… să-i tragă de urechi pe edilii locali, imputându-le câteva lucruri, ce-i drept, indirect, prin formularea unor întrebări la care și-ar dori să citească răspunsurile tot în coloanele ziarului nostru. În cele aproape opt decenii de viață, Ștefan Renea (b-dul Al. Lăpușneanu nr. 116, Constanța), a învățat (dar a dorit să insufle și altora) cum se cultivă virtuțile morale, pe care le-a catalogat, întotdeauna, drept rezultat al propriilor acțiuni, fie ele mai simple sau mai complexe. Cu toate că locuiește în Constanța de peste 40 de ani, în ultima vreme a observat că echilibrul dintre morală și interesul personal este afectat în sensul negativ. Așa își explică de ce foarte mulți constănțeni adoptă o atitudine incorectă, chiar ciudată, față de mediu, pe care îl poluează cu bună știință, uitând că ei sunt cei dintâi afectați de consecințele propriei nepăsări sau indiferențe. Pentru că vârsta nu-i mai asigură puterea necesară să intervină direct în acest sens, încearcă, prin câteva întrebări, să atragă atenția autorităților locale, în speranța că măcar ele își vor „instrui” angajații (resursele umane) să acționeze pe termen lung, într-o campanie edilitară continuă, iar aspecte de genul celor sesizate să nu mai existe, la tot pasul, în Constanța. Trotuarele - eterne „depozite“ de gropi și gunoaie Dacă pe trotuarele din intersecția b-dului Al. Lăpușneanu cu strada Soveja, cei care „se ocupă” de îngrijirea și salubrizarea lor și a spațiilor verzi nu ar fi abandonat crengile tăiate încă din primăvară, probabil că „diverși cetățeni necivilizați nu ar fi profitat de acest exemplu și nu ar fi adăugat și ei la zestrea deja existentă tot ce le prisosește din case: haine vechi, pungi de plastic, hârtii, cutii de bere etc. etc. Spre edificarea celor vizați, vă trimit și fotografii cu aceste aspecte, unde se observă toate aceste lucruri. Ca cetățean și plătitor de taxe pentru bugetul acestui oraș simt că este datoria mea morală să fac cunoscute aceste nereguli, pentru ca și ceilalți plătitori ai taxei de habitat să cunoască felul cum se implică (pardon, nu se implică!) gospodarii urbei noastre în igienizarea orașului, dintr-un motiv pe care eu îl consider extraordinar de important: gunoaiele care dospesc, din primăvară, în locurile menționate, reprezintă un focar de infecție, mai cu seamă pentru copiii care se joacă în acest spațiu cu tot felul de obiecte care zac aici”. Întrebare: Oare, edililor constănțeni le-ar conveni ca în astfel de locuri insalubre să se joace și copiii dumnealor? „RADET ar putea fi debranșat de către abonați”? Nelămuriri are Ștefan Renea și în legătură cu întârzierea, din punctul său de vedere, nejustificată, cu care RADET a realizat probele la instalațiile termice: „Nici până în data de 22 octombrie, când, pentru Constanța, meteorologii anunțau circa 10 grade Celsius, nu se verificaseră toate instalațiile de încălzire. Atunci, să nu ne mai mirăm de ce apar tot felul de pierderi pe coloane! În altă ordine de idei, n-am înțeles de ce la ședința comună a celor de la RADET cu reprezentanții asociațiilor de proprietari s-a hotărât să se dea căldură abia după data de 1 noiembrie, sub motivul că subvențiile la căldură se acordă începând cu această lună. Să înțeleg că unora le convine să dea banii pe medicamente, în loc să-și asigure un minim de confort termic în apartamente?” Întrebare: Oare acest mod de a pune problema nu miroase a politicianism? De ce au ratat ocazia și nu ne-au recomandat să ne mai punem o haină în plus pe noi? Măsuri discriminatorii… „Am citit în ziarul dumneavoastră că dacă n-o să ne plătim la timp datoriile către RADET, ne paște debranșarea. Stați un pic să mă dumiresc, că nu mai pricep nimic: cum se face că simplilor abonați nu li se mai aprobă debranșarea, deși toată vara au plâns pe la ușile RADET-ului, iar rău-platnicii pot fi debranșați cât ai zice pește?” Întrebare: Să înțeleg că există două feluri de debranșare și noi nu știm? Ștefan Renea ne-a mărturisit că, prin aceste considerații, și-a dorit ca oamenii simpli, urmând exemplul autorităților locale, să respecte măcar standardele morale care țin de bunul simț. Până atunci, însă, crede că rămâne valabil proverbul „Peștele de la cap se împute!”…