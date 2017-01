Chiar dacă nu plătesc contribuția la fondul asigurărilor de sănătate

Persoanele fără venituri pot căpăta statutul de coasigurat

Soția, soțul sau părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate medical, pot beneficia de toate facilitățile pe care le oferă o asigurare medicală, în calitate de coasigurați. Din păcate, cei care nu cunosc legislația în această speță, ajung să suporte din propriul buzunar toate cheltuielile legate de propria sănătate, care sunt din ce în ce mai mari. „Mă numesc Ludovica Arghir și am 46 de ani. Am lucrat ani de zile numai vara, pe litoral, dar de când cu privatizarea hotelurilor nu am mai muncit. În ultimul timp am început să am tot felul de necazuri cu sănătatea. Am eu un doctor particular la care merg cu încredere, care m-a întrebat dacă lucrez sau dacă am asigurare? I-am spus că nu am și că nu am plătit niciodată așa ceva de când stau acasă. Din cauza asta, am achitat toate medicamentele la prețul lor, fără compensare. Problema e că, din vorbă-n vorbă, am aflat de la o vecină (care nici ea nu lucrează) că ar fi asigurată pe numele soțului și primește compensare la rețetele medicale. A fost internată în spital și tot n-a plătit nimic. Cum e posibil așa ceva? Adică, numai cine e fraier plătește în țara asta? Eu stau mereu cu teamă să nu ajung în spital de frica taxelor, iar alții își fac drepturi personale? Sau poate că există vreo lege de care eu n-am auzit? Dacă era așa, poate că mi-ar fi spus doctorul, nu știu nici eu ce să mai cred! De aceea vă rog din suflet să mă ajutați să aflu ce am de făcut în continuare, că sănătatea îmi dă rău de furcă și n-am eu bani de aruncat pe fereastră!”. Stimată doamnă Arghir, chiar dacă nu plătiți nicio contribuție la fondul de asigurări de sănătate, legea vă dă dreptul să deveniți, în cazul dumneavoastră - coasigurata soțului, care am înțeles că lucrează cu contract de muncă. Numai că statutul de coasigurat nu se obține din oficiu. Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, Lămâița Antochi, pentru a deveni coasigurata soțului, va trebui să procedați în felul următor: l În primul rând, va fi nevoie să cereți de la Administrația Financiară un certificat din care să rezulte că nu obțineți absolut niciun fel de venituri personale. l Apoi, titularul asigurărilor de sănătate (adică soțul dumnea-voastră) va trebui să-și anunțe angajatorul că vă are în întreținere, semnând și o declarație pe proprie răspundere în acest sens. Pe această bază, angajatorul va elibera o adeverință prin care va confirma că soțul dumneavoastră are toate plățile la zi. l Următorul pas va fi o vizită la medicul de familie, care, pe baza actelor de mai sus, vă va înregistra în evidențele cabinetului ca și persoană coasigurată. Dacă problemele de sănătate o vor impune, medicul de familie vă poate completa o trimitere către un medic specialist. De asemenea, tot medicul de familie vă va informa când va trebui să-i prezentați adeverința de salariat a soțului sau alte documente, astfel încât să vă bucurați de toate drepturile pe care le are orice persoană care plătește contribuția la fondul de sănătate. Dreptul la pachetul minimal de servicii Persoanele neasigurate benefi-ciază de un pachet minimal de servicii medicale, însă numai în cazul urgențelor medico-chirurgi-cale, al bolilor cu potențial endemo-epidemic și al celor prevăzute în Programul național de imunizări, în monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, dar și de servicii de planifi-care familială, în condițiile legii.