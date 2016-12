"Pentru un bebe nu plătesc întreţinerea nici moartă!"

Semnale

"Pentru un bebe nu plătesc întreținerea nici moartă!"

Supărată că proprietarii animalelor de companie, nici nu curăță, nici nu plătesc ceva în plus pentru mizeria lăsată de… prietenii lor, iar ea trebuie să plătească femeia de serviciu și celelalte cheltuieli comune și pentru bebelușul de cinci luni, o locatară a agitat spiritele în asociație.Președintele asociației susține că nu face decât să respecte hotărârea adunării generale a locatarilor.„Nici nu am ajuns bine acasă cu bebelușul de la maternitate, că m-au și trecut la plata întreținerii cu încă o persoană. Eu am auzit că există o lege care interzice ca bebelușii sub șase luni să fie trecuți la plata întreținerii, însă pre-ședintele susține că nu e adevărat. Nu e vorba de prea mulți bani, însă mi se pare incorect să plătesc, pentru bebe, femeia de serviciu care curăță pe afară, pentru că nu face mizerie pe scară sau în fața blocului la vârsta asta. L-am întrebat pe președinte de ce persoanele care au câini nu curăță mizeria după ei și nici nu plătesc pentru aceste servicii? Iluminatul pe casa scării e permanent, nu are senzori de mișcare. Ce mai contează numărul de persoane? Oare copilașul meu iese singur din casă? Am spus la asociație că pentru un bebe nu plătesc întreți-nerea nici moartă, însă am fost avertizată că o să fiu penalizată. Rugăminte: ce spune legea în acest caz?” – Dora Maxim, 31 ani.„Asta au stabilit locatarii!“„Înțeleg mâhnirea doamnei Maxim, nici eu nu sunt de acord ca bebelușii până într-un an să fie trecuți la întreținere, însă așa au stabilit locatarii, nu eu!” - ne-a spus președintele asociației, Miron Onofrei, care ne-a explicat că nu există nicio dispoziție legală în acest sens. Mai mult, Legea nr. 230 privind funcționarea aso-ciațiilor de proprietari prevede că adunarea generală a locatarilor stabilește cheltuielile aferente potrivit numărului de persoane și că nimic nu-i împiedică pe locatari să-i treacă la plata întreținerii și pe copiii foarte mici. De reținut că astfel de hotărâri se iau numai la nivelul adunării generale și ele trebuie respectate de toată lumea.Președintele ne-a mai spus că nimic nu-i împiedică pe locatari să convoace o nouă adunare generală și să ia o altă decizie în acest sens, dar și cu privire la obligațiile deținătorilor de animale de companie: „Nu cred că vreun locatar ar putea spune că am refuzat vreodată convocarea adunării generale. Le-am explicat că în afara obligațiilor stabilite prin lege, o serie de alte decizii le pot lua ei, în funcție de interesele lor”.Pe principiul că toți copiii mici se bucură de o serie de facilități, precum accesul gratuit la muzee, scutiri la transportul în comun etc., președintele apreciază că și micuții locatari ar putea avea un regim special în cadrul asociației, cu condiția ca adunarea generală să ia hotărâri în acest sens.