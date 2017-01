SFATURI

Pentru tratarea degerăturilor

Ştire online publicată Miercuri, 07 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii atrag atenția că cele mai afectate de degerături sunt extremitățile corpului: fața (obrajii, nasul, bărbia, fruntea), urechile, încheieturile, mâinile și picioarele. Degerăturile pielii sunt albicioase, rigide și se simt mai degrabă amorțite decât dureroase. Dacă petreci foarte mult timp afară, în ger, fii atentă la simptomele degerăturilor și, dacă observi astfel de semne, ia măsuri imediat! l Pentru tratarea acestei afecțiuni, încălzește în mod gradual părțile corpului afectate de degerături. Învelește zona expusă gerului în pături, pulovere, haine groase etc. Dacă nu ai la îndemână astfel de accesorii, foloseste-ți corpul pentru a acoperi zona afectată sau plasează-ți mâinile la subraț. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să apelezi la un medic! l Nu freca zonele degerate ale corpului, deoarece această acțiune destul de dură poate deteriora tegumentul. Nu pune zăpadă pe zonele degerate - pentru că temperatura lor este sub zero grade Celsius, iar zăpada poate agrava afecțiunea.