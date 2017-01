Pentru sănătatea dumneavoastră

Ştire online publicată Marţi, 05 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Aș vrea să știu care sunt contraindicațiile implantului dentar, în cât timp se poate face și dacă este scump? Vă mulțumesc! Diana, din Constanța”. v v v Potrivit dr. Cecilia Stănică Bianu (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), contraindicațiile im-plantului dentar pot fi locale - când au legătură cu cavitatea bucală (cantitatea sau calitatea osului receptor, poziția sinusului maxilar sau a unor vase și nervi, igiena deficitară etc.); astfel, din punct de vedere local, peste 95 la sută din pacienți pot beneficia acum de acest tratament datorită apariției metodelor de adiție osoasă. De asemenea, contraindicațiile pot fi și de ordin general - când au legătură cu starea generală a organismului, ca urmare a unor boli generale grave (diabet insulinodependent, ciroză hepatică, HIV, infarct miocardic la mai puțin de șase luni, cu antecedente etc.). În concluzie, în maximum jumătate de an, pacientul poate avea lucrările protetice fixate și funcționale. În ceea ce privește costurile, evident, acestea depind, în primul rând, de clinica unde se realizează tratamentul, dar și de tipul de implant pentru care optează fiecare.