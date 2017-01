Pentru sănătatea dumneavoastră

04 Martie 2010

„Trebuie să-mi trimit copilul la socri, în județul Iași. Problema e că vreau să-l vaccinez ca să-l protejez de hepatită și vreau să știu dacă ajută la ceva sau mai bine renunț. Nici eu nu știu cum e mai bine cu vaccinurile astea, la cât se vorbește de ele! Vă mulțumesc!” - Lavinia Alexe, din Constanța. v v v Introducerea vaccinurilor pe piață a fost o mare bătălie câștigată împotriva bolilor transmisibile. Potrivit dr. Marin Smarandache, odată cu introducerea lor, numărul îmbolnăvirilor s-a redus drastic, ele conferind pacienților imunitate pentru tulpinile incluse în vaccin. După cum probabil se știe, hepatita A are o transmitere fecal-orală (prin mâini murdare, alimente contaminate) datorată unei igiene precare. Instituirea unor măsuri de igienă riguroase poate preveni apariția hepatitei. În schimb, infectarea cu hepatită virală B se face prin sânge, obiecte înțepătoare contaminate cu sânge infectat viral cât și prin raporturi sexuale neprotejate. Pe lângă tulpinile de hepatită A și B mai există și alte tulpini, mult mai rare, denumite C, D, E etc. Vaccinarea pentru hepatita A și B are o eficiență crescută, mărturie stau toate studiile făcute de-a lungul timpului pe mii de subiecți.