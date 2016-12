Pentru sănătatea dumneavoastră

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu prea obișnuiesc să mă duc la controale medicale, însă ultima dată (la sfârșitul lui 2008) mi-am făcut o electrocardiogramă (ca s-o fac gratuit, am stat la coadă patru dimineți la rând la policlinica de la spitalul mare, așa că poate înțelegeți de ce m-am lecuit!) și mi s-a spus că aș avea un început de angină. Mi-a explicat doc-torul ce stări dă boala asta, dar eu nu prea aveam simptomele. Zilele astea am simțit că parcă nu am destul aer și m-am gândit să vă întreb dacă angina are vreo legătură cu frigul? Vă mulțumesc mult pentru informații” – D. Felcer, 51 ani. v v v Dr. primar Emilian Banu ne-a explicat că, într-adevăr, crizele anginoase pot fi determinate și de trecerea bruscă la temperaturi extreme – fie foarte frig, fie foarte cald. Alte cauze sunt efortul fizic, stresul puternic, supraalimentația, consumul de alcool. Asta nu înseamnă că ele nu pot să apară și în timpul somnului sau atunci când vă odihniți. Este bine să știți că în astfel de situații, inima face un efort mult mai mare dacă nu primește destul oxigen, iar cel mai bun lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă prezentați la un cardiolog, pentru investigații de specialitate.