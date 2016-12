Pentru sănătatea dumneavoastră

Ştire online publicată Luni, 18 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Vă rog foarte mult să mă ajutați să aflu dacă îi pot da unui bebe de un an și trei luni gălbenuș de ou crud, sub formă de șodou, pentru că tușește un pic, iar mama mi-a spus că leacul ăsta vechi ar fi foarte bun. Vă mulțumesc din suflet pentru răspuns” – Adela Voicu, din Ovidiu. v v v Medicul primar Emilian Banu ne-a explicat că, de regulă, produsele de origine animală, fie că este vorba despre lapte, carne sau ouă, pot fi purtătorii unor agenți care produc infecții. Din acest motiv se și recomandă consumarea lor, nu numai de către copii, ci și de către adulți, după o bună pregătire termică. Este adevărat că mulți consideră că gălbenușul de ou crud are efecte terapeutice la copii, însă dându-i micuțului dumneavoastră astfel de produse vă asumați riscul unor toxiinfecții alimentare.