Pentru sănătatea dumneavoastră

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Săptămâna trecută am fost la stomatolog pentru că aveam dureri. Doctorul mi-a extras molarul din stânga sus și totul a fost bine, nu am avut dureri mari. Problemele au apărut după, când am început să am senzația că locul este încă amorțit și, mai rău, am observat un fel de pată mai deschisă la culoare, ceea ce m-a pus pe gânduri. Am uitat să vă spun că nu mi s-au recomandat antibiotice. Ce trebuie să fac în acest caz?” - Violeta, din 23 August. v v v Urmare informațiilor furnizate, Cecilia Bianu, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, Strada Mircea cel Bătrân, nr. 3) vă recomandă să luați imediat legătura cu medicul care v-a făcut extracția, pentru investigațiile necesare.