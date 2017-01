Pentru sănătatea dumneavoastră

Ştire online publicată Marţi, 04 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Am făcut o lucrare pentru care am plătit bani grei la dentist. Totuși, după ceva timp, am început să am dureri în porțiunea cu lucrarea. Doctorul m-a trimis la radiografie, dar mi-a spus că nu sunt semne că lucrarea a fost făcută greșit. Mi-a dat un tratament, dar durerile nu mi-au trecut. Aș vrea să știu ce mi se întâmplă, dacă se poate, pentru că, sincer, nu mai am încredere în acel dentist. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere” – Angela, din Constanța. v v v Urmare situației pe care ne-ați relatat-o, Cecilia Bianu, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, Strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), ne-a explicat că singura soluție este să consultați de urgență un medic dentist în care aveți încredere. La început, specialistul va trebui să examineze lucrarea respectivă, iar după ce va exclude posibilii factori externi ai unei „dureri false”, vă poate da o trimitere către centrul de radiologie dentară. După examinarea radiografiei, tot medicul va decide dacă tratamentele anterioare de canal au fost corect efectuate. Dacă nu s-a întâmplat acest lucru, tratamentele se reiau.