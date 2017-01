Pentru sănătatea dumneavoastră

„De la început vreau să vă spun că am o dantură infectă, deși sunt foarte tânără. Am auzit câte ceva despre implantul dentar, dar n-am reușit să mă lămuresc din cele ce am citit dacă acesta se poate face la orice persoană. Vă rog să mă scuzați dacă nu am formulat corect întrebarea, neavând pregătirea necesară, dar sper că am fost înțeleasă. Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Cu urări de bine, Iulia, 26 ani, din Eforie”. Dr. Ioan Mușat, medic primar medicină dentară (Cabinet medical individual, b-dul Ferdinand nr. 17 b, telefon 611611), ne-a explicat că, într-adevăr, există și cazuri în care pacientul nu poate beneficia de un implant dentar. Însă informațiile pe această temă le poate primi numai de la un specialist, în urma examenelor medicale recomandate de acesta.