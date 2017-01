Pentru sănătatea dumneavoastră

Ştire online publicată Joi, 12 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Am o proteză dentară de câțiva ani și am observat că s-a cam slăbit. Nu am bani să-mi fac alta nouă, de aceea aș vrea să știu dacă o pot reface pe aceasta, dar și cum trebuie îngrijite protezele ca să reziste cât mai mult timp? Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns” – Doina, din Ovidiu. v v v Dr. Ioan Mușat, medic primar medicină dentară (Cabinet medical individual, b-dul Ferdinand nr. 17 b, te-lefon 611611), ne-a explicat că, din cauza unei uzuri normale, după o perioadă de timp, o proteză dentară trebuie căptușită, refăcută sau rebazată. Rebazarea înseamnă construcția unei noi baze, cu păstrarea dinților existenți. În mod normal, cu vârsta, intervin schimbări la nivelul cavității bucale, care pot duce atât la slăbirea protezei, cât și la probleme de masticație sau iritarea gingiilor. De aceea, este bine să mergeți la control cel puțin o dată pe an. Despre modul cum trebuie îngrijite protezele dentare aflați din ziarul nostru de mâine.