Pentru sănătatea dumneavoastră

Ştire online publicată Luni, 10 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„De ceva timp, am observat că fetița mea, în vârstă de un an și cinci luni, are pe doi dințișori câteva punctișoare închise la culoare. Aș vrea să știu despre ce este vorba și cum ar trebui să-i îngrijesc dantura la această vârstă, ca să nu fie probleme?”. (Maria, din Constanța) Cecilia Bianu, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, Strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), apreciază că ar fi cazul să mergeți cu copilul la un pedodont sau chiar la medicul pediatru, pentru că respectivele colorațiii ale dinților pot fi provocate și de anumite bacterii, dar pot fi și carii de biberon. De asemenea, ar fi bine să nu-i dați lichide îndulcite, în mod special seara. Referitor la igiena dentară la această vârstă, medicul vă recomandă să-i ștergeți, atât dinții, cât și gingiile, cu un tifon sau o com-presă sterilă înfășurată pe deget.