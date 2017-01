„Pentru o mână de haine folosite, să-mi ia 300 de lei taxă vamală?“

Augustina D., din Constanța, a dorit să supună atenției publice o problemă pe care o consideră: „O bătaie de joc a autorităților române. Băiatul meu locuiește de ani buni în SUA și, din când în când, după posibilități, îmi mai trimite câte un pachet. Nimic deosebit: haine, foto-grafii, mici cadouri pentru nepoți. Până acum am ridicat aceste pachete fără nicio problemă, însă, zilele trecute, am avut o surpriză de proporții.Lucrătorul vamal mi-a cerut 300 de lei ca să îmi elibereze coletul, care conținea câteva haine folosite de la nepoțeii din America, pentru cei din România. Am plătit, deoarece nu am avut încotro, dar nici acum nu înțeleg pentru ce. Nu aveam produse pentru comerț, aparatură, țigări sau parfumuri, ci doar haine folosite pentru copilași. Cum e posibilă o asemenea situație? Chiar așa, suntem la cheremul unor funcțio-nari care te jupoaie cum te prind? Solicit, prin intermediul dumneavoastră, un punct de vedere al celor de la Vamă, să îmi explice cum au putut să îmi ia și cu ce temei, 300 de lei pentru o mână de haine folosite”.O altă cititoare a dorit să atragă atenția asupra „Nebuniei de la Oficiul poștal Constanța 9 Vamă. S-au făcut restructurări mari în Poșta Română, numărul oficiilor a intrat la apă, iar oamenii sunt foarte nervoși, stau la coadă și comentează, se iau inutil de personal. Eu primesc des colete din străinătate, mereu sunt cozi la poștă, dar de sărbători e ceva ce nu s-a văzut, plus că se iau niște taxe…Se apropie Paștele și ca să nu ne facem viața și mai grea decât este, cred că mai avem nevoie de lecții de civilizație”.Bunuri expediate prin colete necomercialeReferitor la taxele vamale și la scutirile aferente, aplicate bunuri-lor expediate prin colete de o persoană fizică dintr-o țară terță la o altă persoană fizică de pe teritoriul vamal al României, Direcția Generală a Vămilor a stabilit un set de reglementări clare. Potrivit acestora, coletele expediate de la o persoană fizică la alta, fără scop comercial, sunt scutite de la plata taxelor vamale, însă numai dacă valoarea lor globală nu este mai mare de 45 euro/trimitere.Nu sunt de natură comercială, potrivit acelorași reglementări, coletele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: prezintă un caracter ocazional; conțin bunuri destinate exclusiv uzului personal al destinatarului și al familiei sale; bunuri care prin natura sau cantitatea lor nu sunt destinate comercializării și sunt trimise de expeditor către destinatar fără nicio obligație de plată. Dacă valoarea bunurilor din colet depășește suma de 45 euro, scutirea va fi acordată doar până la concurența acestei sume pentru acele bunuri care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutire.Referitor la situația reclamată de Augustina D., expeditorul a declarat o valoare mai mare de 45 de euro pe colet, iar vameșul de la Constanța i-a perceput taxa vamală. Este vorba despre taxe care se percep în funcție de valoarea declarată de expeditor, conform unei grile stabilite de Direcția Generală a Vămilor, plus TVA.Diriginta Oficiului poștal 9 - singura poștă din județ pentru coletele externe din afara Uniunii Europene, Anamaria Vitanis,a ținut să precizeze că poșta colaborează cu un lucrător vamal, care percepe taxele vamale, poșta fiind doar transportatoare: „Există și colete care vin deja vămuite de la vama din București, însă au factura aplicată și noi doar încasăm taxele acelea, dar oamenii confundă lucrurile”.Cât privește „nebunia” din preajma sărbătorilor, Anca Panait, ca o persoană direct implicată în această muncă în cadrul Oficiului 9 Vamă, a ținut să-și exprime dezamăgirea vizavi de reacția unor clienți: „Ne jignesc și ne pun la zid fără motiv. De exemplu, la București, se fac controale cu poliția de frontieră cu raze x, iar dacă sunt probleme, coletele sunt returnate. Sunt clienți care nu se uită pe spate, să vadă cerințele pentru un colet extern, trimit obiecte interzise, deși îi avertizăm că n-au voie, semnează pe proprie răspundere, iar când coletele sunt returnate, preferă să ne jignească tot pe noi. Avem un volum foarte mare de prestații zilnice și încercăm să ne facem cât mai bine treaba. Ne dorim doar să nu mai fim jigniți”.Despre taxele vamale pentru bunurile expediate către persoane particulare ca urmare a comenzilor făcute prin Internet, corespondență, telefon sau telechat, vom scrie într-o ediție viitoare.