Pentru insulte sau gesturi obscene la adresa magistraţilor se poate ajunge după gratii

Pentru insulte sau gesturi obscene la adresa magistraților se poate ajunge după gratii

Ştire online publicată Joi, 11 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Infracțiunea de sfidare a organelor judiciare înseamnă folosirea de expresii injurioase la adresa judecătorului sau a procurorului de către o persoană care participă sau asistă la o procedură care se desfășoară în fața instanței de judecată. Își imagina că ședințele de judecată sunt solemne „Am fost păgubit de o firmă de construcții cu suma de aproape 500 milioane lei vechi, pe care i-am dat patronului ca să înceapă construcția unei case cu etaj și mansardă. Nu m-am judecat în viața mea cu nimeni, dar am deschis proces împotriva patronului firmei care mi-a început construcția casei, a terminat fundația, apoi s-a dat la fund complet. El mai face lucrări și în alte județe și cu greu am reușit să-i dau de urmă, ca să poată fi citat de instanță. Am avut două termene de judecată până acum, iar omul ăsta are un tupeu ceva de speriat. Tot pe mine, cel păgubit, mă amenință că mint, că joc teatru și că nimic din ce spun eu nu este adevărat. Pentru că judecătorul i-a atras atenția să se abțină a sărit cu gura pe el, profitând probabil de faptul că este o persoană mai tânără. Nu credeam că un om care a încălcat legea poate avea nas să se ia până și de judecători și să nu pățească nimic. Tare mi-e teamă să nu câștige procesul cu tupeul lui (mai ales că și avocata lui are gură mare și sare cu gura la mine, de nu se poate), iar eu să fluier a pagubă și să mă dau cu capul de pereți mult și bine. Eu încă mai am speranța că o să mi se facă dreptate, dar aș vrea ca în sala de judecată să nu mai fie lăsat să mă acopere și să lase impresia că eu l-am păcălit pe el, din simplul motiv că nu pot să dovedesc totul cu acte și chitanțe” - F. Popa, 53 ani, din Constanța. Având în vedere numeroasele fapte din ultima perioadă prin care se aduce atingere autorității și înfăptuirii justiției, de natură să afecteze imaginea publică a organelor juridiciare, dar și a unor reprezentanți ai autorităților publice cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, precum și încrederea cetățenilor în actul de justiție, consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că era necesară crearea unui cadru legislativ adecvat, de natură să protejeze solemnitatea ședințelor de judecată și, în general, întreaga activitate desfășurată de organele judiciare și de reprezentanții autorităților publice. În această idee, conform modificărilor aduse Codului Penal printr-o ordonanță de urgență, sfidarea organelor judiciare va fi pedepsită penal, cu închisoare de la trei luni la un an, în scopul protejării persoanelor cu atribuții importante în realizarea actului de justiție împotriva manifestărilor de violență psihică sau fizică pe durata exercitării acestor atribuții. *** Așadar, întrebuințarea de cuvinte ori gesturi jignitoare, obscene sau amenințătoare față de un judecător, procuror, organe de cercetare penală, polițist sau jandarm, executor judecătoresc, în prezența fizică a acestora, constituie infracțiune și se pedepsește de Codul penal.