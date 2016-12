Pentru ce fapte şi cu câţi bani pot fi amendaţi locatarii gălăgioşi

2

cu bun simt

Cu bun simt si in afara acelor intervale, desi daca sesizezi politiei excese, nu te baga prea repede careva in seama. Am anuntat la 112 o violenta domestica si a venit politia in sictir dupa o ora, suparati mai mult pe mine. La o ora dupa ce vecina si-a luat bataie, cand a venit politia, pe vecini ii luase somnul, ca erau obositi de la bataie, era liniste, deja picam eu de fraier. Pe mine m-au legitimat, eu am dat declaratii, etc. Deci facerea de bine...

Răspuns la: nedumerire

Adăugat de : Roxie, 28 iunie 2014

deci intre 22 si 8 si intre 13 si 14 sa nu se auda musca. dar in restul timpului se poate da muzica la maxim si se poate face scandal, televizor...