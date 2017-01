Pentru că băieţii săi se au ca duşmanii, o mamă ar dori să lase toată averea fiicei

Pentru că băieții săi se au ca dușmanii, o mamă ar dori să lase toată averea fiicei

„Am trei copii care nu știu ce e aia să se aibă ca frații. Degeaba m-am chinuit eu să-i educ așa cum trebuie, n-am reușit. De inimă rea, mai întâi s-a îmbolnăvit soțul, iar după o ceartă zdravănă cu ei a făcut atac cerebral și a murit. O perioadă după moartea lui parcă erau pe altă lume, se credeau vinovați de moartea tatălui lor și chiar mă speriasem să nu se îmbolnăvească, intraseră în depresie. Dar cum năravul din fire n-are lecuire, exact la pomana de un an a soțului s-au luat la harță, de față cu lumea, nici nu știu de la ce. Degeaba le spuneam eu că acum ei sunt stâlpul familiei, își vedeau de scandal. Atunci mi-a crescut tensiunea la 20, îmi vâjâia capul și am fost internată urgent în spital. După aia inima mea a luat-o razna, iar doctorul mi-a spus că dacă nu reușesc să mă țin departe de necazurile astea, pot să am soarta soțului meu. Părinții mei au fost oameni înstăriți și am moștenit de la ei o casă frumoasă, cu etaj, în care stau cu fiica mea (la băieți le-am luat câte un apartament când trăia soțul, câte o mașină, mobilă și alte lucruri casnice), un spațiu comercial pe care l-am închiriat și împart la toți trei chiria, 17 hectare de teren arabil, toate sunt pe numele meu. Problema e că știu cât de bolnavă sunt cu inima și nu vin să mă vadă. Săptămâna trecută a fost ziua mea și nici măcar un telefon nu mi-au dat. Sunt mama lor, dar m-am hotărât să las toată averea fiicei mele, cred că lor le-am dat mai mult decât merită. Aș vrea să știu dacă pot să rezolv problema asta mai simplu, fără ca băieții să știe, că mă aștept la ce e mai rău de la ei, cu un testament pe numele fetei, cu clauză de îngrijire, nu știu. Am fost la un notar, dar era foarte aglomerat și n-am putut să întreb nimic. Sunt abonată la ziarul dumneavoastră și m-am gândit că mă puteți ajuta” (M. G., 51 ani). Avantajele practice ale testamentului olograf Un demers mai simplu, așa cum îl doriți, ar putea fi testamentul olograf. Consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că îl puteți scrie în întregime și semna cu mâna dumneavoastră. Avantajul este că poate fi făcut oriunde, oricând și fără participarea vreunei alte persoane. Pentru simplitatea formelor sale, testamentul olograf prezintă incontestabile avantaje practice. De asemenea, el poate fi păstrat secret și poate fi revocat oricând, fie prin redactarea unui alt testament, fie pur și simplu prin distrugerea lui materială făcută în mod voluntar de testator. Atenție! Testamentul olograf prezintă însă inconvenientele pe care le are orice act sub semnătură privată, putând fi contestat de băieții dumnea-voastră. De asemenea, el este supus pericolului de a fi sustras și deci de a nu putea fi dovedit ulterior. Testamentul autentic este mai sigur Pentru înlăturarea acestor riscuri este de preferat testamentul autentificat de un notar public. Primind girul unei autorități care verifică la autentificare conținutul său, testamentul autentic este mai puțin expus invalidării și con-testațiilor. Întrucât un exemplar din acest testament rămâne în-totdeauna la notarul public, pierderea, distrugerea sau as-cunderea exemplarului testatorului nu creează niciun fel de dificultăți moștenitorilor în dovedirea lui. Testamentul autentic poate fi instrumentat atât la sediul notarului public, cât și la domiciliul testatorului, în cazul în care acesta nu se poate deplasa. Contractul de vânzare-cumpărare – inatacabil! De departe, însă, formula cea mai sigură, care nu poate fi atacată în instanță de fiii dumneavoastră rămâne contractul de vânzare-cumpărare. Având în vedere că este vorba de bunuri multe și valoroase, este adevărat că va trebui să scoateți ceva bani din buzunar, însă este singura metodă de a transfera toată averea către fiica dumneavoastră.