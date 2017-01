Pentru acomodarea bebeluşilor cu apa

Sfaturi

Pentru acomodarea bebelușilor cu apa

Specialiștii au ajuns la concluzia că înotul este una dintre puținele activități fizice care nu are contraindicații, el nefiind doar un sport, ci o adevărată terapie pentru trup și minte. De reținut că oricine se poate bucura de binefacerile înotului, indiferent de vârstă și de sex. Copiii, de exemplu, se nasc cu reflexele de a se mișca în apă și de a respira sub apă (nu înghit apa când sunt scufundați) - De aceea, ideal ar fi ca programul de aclimatizare a bebelușilor cu apa să înceapă încă de la două – șase luni, când aceste reflexe native se mențin - Important este ca instinctele să fie dezvoltate prin continuarea ședințelor de gimnastică în apă pentru bebeluși, iar de la patru - cinci ani pot fi începute cursurile de înot. Respectând aceste etape, cu siguranță copiii nu se vor teme de apă - În cazul copiilor fricoși este recomandată o acomodare mai îndelungată cu apa, iar principala grijă a părinților trebuie să fie alegerea unui instructor de înot cât mai bun - El nu trebuie să sperie și mai mult copilul prin metode dure, cum ar fi aruncarea în apă. O asemenea experiență poate fi traumatizantă pentru copii, aceștia dezvoltând ulterior o veritabilă aversiune față de apă, pentru o lungă perioadă de timp, dacă nu chiar pentru totdeauna - Copilului fricos i se va pune un colac și va fi lăsat ușor în apă. Astfel, va simți pe pielea lui că plutește și se poate convinge că nu i se întâmplă nimic rău. Instructorul nu trebuie să uite că are de-a face cu copii, iar jocul este cel mai bun mijloc de a le capta atenția.