Pensia de urmaş nu se dă pe viaţă

Pensia de urmaș nu se dă pe viață

Pensia de urmaș se acordă copilului care își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, indiferent de nivel, până la terminarea studiilor, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani. „Eu mă aflu în următoarea situație: tatăl meu a decedat când eu eram la liceu, în clasa a X-a. De atunci și până acum am primit pensie de urmaș așa cum legea îmi dă dreptul. Nu am avut niciun fel de problemă din acest punct de vedere și în perioada studenției, când mi-am primit drepturile corect. Problema e că am terminat prima facultate, dar eu sunt în continuare student. Am împlinit vârsta de 26 de ani, dar nu am un salariu din care să mă întrețin, pentru că studiez în continuare, fiind la a doua facultate. Se tot vorbește că țara are nevoie de oameni bine pregătiți, dar dacă vrei să-ți aprofundezi studiile, uite că statul nu te ajută. Dacă aveam tată, sigur nu aș fi cerșit acum bani de la stat. Însă numai din banii mamei nu ne descurcăm, având în vedere că mai am doi frați. Probabil că mulți vor spune să învețe cât vrea, dar să muncească pentru a face câte facultăți dorește. Numai că eu am probleme de sănătate, inima mea nu rezistă la efort prea mare, iar doctorii mi-au recomandat ori studii, ori serviciu. Pe amândouă în același timp în niciun caz, întrucât risc să capotez. Aș vrea să știu dacă există vreo portiță legală ca să pot primi în continuare pensia de urmaș pe baza unei adeverințe medicale de la cardiolog, având în vedere situația delicată în care mă aflu și dorința mea extraordinară de a termina și a doua facultate deja începută. Am fost la Casa de pensii, dar mi s-a spus scurt că nu mai am dreptul și punct și că pensia asta nu se dă pe viață. Există vreo modificare a legii care să-mi dea mie dreptul la această pensie în condițiile descrise mai sus? Vă mulțumesc” – T. Dorin., 26 ani, din Năvodari. C. Moraru, 19 ani, ne-a prezentat o altă situație: și-a pierdut tatăl la începutul lunii noiembrie a.c., este studentă și nu știe dacă în condițiile în care anul universitar deja a început, mai are dreptul la pensie de urmaș. v v v Gabriela VOICU, purtător de cuvânt al Casei Județene de Pensii Constanța ne-a explicat că persoanele aflate în situația lui T. Dorin nu mai au dreptul la pensie de urmaș nici chiar pe baza unei adeverințe medicale. Asta, din cauză că potrivit prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, copiii au dreptul la pensie de urmaș în următoarele condiții: l până la vârsta de 16 ani l dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 ani l pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada copilăriei și nu îi permite să lucreze. După împlinirea vârstei de 16 ani, elevii sau studenții beneficiari ai unei pensii de urmaș au obligația ca la fiecare început de an școlar sau universitar să facă dovada continuării studiilor, prin adeverințe eliberate de instituțiile de învățământ. Pentru eliminarea discontinuităților în plata pensiei de urmaș este necesar ca adeverințele de elev/student să fie depuse în următoarele perioade: 14 septembrie - 9 octombrie, pentru elevi; 1 octombrie - 9 octombrie pentru studenți. În cazul în care adeverințele sunt prezentate ulterior acestor date, situație în care se află și tânăra C. Moraru, pensiile se vor plăti în luna următoare depunerii adeverinței cu acordarea dreptu-rilor retroactive. Locul depunerii cererilor Potrivit Gabrielei Voicu, dosarele pentru pensia de urmaș, ca și adeverințele eliberate de instituțiile de învățământ, se depun la ghișeul nr. 4 al Casei Județene de Pensii Constanța (strada Decebal, nr. 13C, Tel: 0241.484.433), după următorul program: luni – vineri, între orele 8,30 - 15,30, iar miercuri, în intervalul orar 8,30 – 17,30.