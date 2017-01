„Pensia de întreţinere trebuie plătită şi în perioada detenţiei?“

Cititorii întreabă

„Pensia de întreținere trebuie plătită și în perioada detenției?“

(Didi Voicu, din Năvodari) „Soțul meu, de care sunt despărțită în fapt, dar nedivorțată, a stat la închisoare un an și jumătate. Aș vrea să știu dacă în toată această perioadă era obligat să plătească pensia alimentară? De asemenea, deși în ianuarie 2006 a fost eliberat, nu mi-a dat nici un leu până acum pentru întreținerea copilului. Nu știu cum să procedez ca să recuperez aceste drepturi ale fetiței noastre". Consilierul juridic Carmen Dumitru precizează că în perioada în care a fost închis, tatăl copilului dumneavoastră nu avea cum să plătească această pensie, motiv pentru care există alocația pentru familii monoparentale. Acest tip de alocație asigură asistența femeilor sau bărbaților ce au în îngrijire unul sau mai mulți copii și nu beneficiază de ajutor din partea cuiva (de exemplu, părinți singuri sau persoane văduve sau al căror partener se află în închisoare etc.). Dacă doriți să deschideți un proces pentru majorarea pensiei, va trebui să aveți garanția că soțul dumneavoastră obține venituri.