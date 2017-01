Pensia anticipată parţială nu poate fi cumulată cu salariul

Cercul vicios al birocrației

Pensia anticipată parțială nu poate fi cumulată cu salariul

Există, în România, funcționari plini de ifose, care își revarsă frustrările exact asupra celor pe care ar trebui să-i slujească, din simplul motiv că se simt deranjați de întrebările lor. Au un ton amenințător și, de cele mai multe ori, chiar reușesc să-și intimideze interlocutorii, care, supărați, apelează la ziarul nostru, ca la o ultimă instanță. „Societatea românească ar putea să crească foarte mult dacă ne-am respecta unii pe alții, că doar respectul este una din calitățile care îl deosebesc pe om de animale” – este de părere Ioana Iovan (36 ani), care a simțit nevoia să ne spună că de respect au nevoie în egală măsură, atât… prestatorii de servicii, cât și beneficiarii lor. „De ceva timp, ori de câte ori îmi fac cumpărăturile într-un anume hipermarket, sunt întrebat de casieră, care e numai un zâmbet, dacă totul a fost în regulă la cumpărături? Probabil că nu o face din proprie inițiativă, dar chiar dacă e o sarcină de serviciu, ea are efecte de medicament. Oricum, oamenii sunt obosiți după o zi de muncă, stresați de cheltuiala pe care o presupune încărcătura din coș, iar aceste vorbe îl fac să se simtă bine. Nu e numai părerea mea, ci și a multor prietene!”. Etică, tact și bun simț față de consumator Tânăra noastră cititoare consideră că oamenii vor putea depăși mai ușor greutățile cotidiene dacă orice lucrător din sistemul public - fie că se află în spatele unei tejghele, al unui ghișeu, la celălalt capăt al firului telefonic etc., ne-ar întreba, pur și simplu, dacă suntem mulțumiți de serviciile pe care le prestează? „Respectă-te și vei fi respectat!” este un vechi slogan românesc care, din păcate, pentru unii funcționari este similar cu o atitudine de înjosire a… interlocutorului. Cel puțin asta este concluzia la care a ajuns Ioana Iovan urmare situației delicate în care a fost pusă mama sa. „E clar, acest an a început cu mare stres pentru maică-mea. După ce, pentru un concediu medical, a fost făcută în toate felurile de asis-tenta medicului de familie, s-a retras în casa noastră de la munte, ca să se liniștească. Când s-a întors la Constanța, a fost… pusă la punct de o casieră de la stația CFR, care a ținut cu tot dinadinsul s-o jig-nească urât de tot (până a făcut-o să plângă), pentru că mama a avut curajul s-o întrebe cu ce tren poate să ajungă mai repede spre Constanța. Și parcă nu era destul, a fost pusă la punct și când a cerut pensionarea anticipată, mama fiind bugetară. A rugat-o pe doamna de la Personal să-i spună când se pune în plată decizia, la care funcționara, ner-voasă, a pornit un atac de nu se mai oprea, aducându-i injurii mamei că îndrăznește să ceară pensie în condițiile în care fondul de pensii e la pământ: «Fugiți de muncă și înnebuniți oamenii cu tot felul de pre-tenții!». Pentru că mama a insistat, funcționara a jignit-o mai departe, propunându-i să citească nu știu ce lege și să nu o mai bată la cap. Apoi a trimis-o la ITM, ca să-și ia cartea de muncă, însă acolo, cu toată amabilitatea funcționarei, n-a putut să-și rezolve problema, pentru că nu avea decizie de încetare a contractului de muncă”. Prinsă în acest cerc vicios, Ioana Iovan ne-a rugat ca măcar noi să fim „mai înțelegători” și să-i explicăm cum trebuie să procedeze mama sa pentru a intra în posesia carnetului de muncă și când se pune în plată decizia de pensionare anticipată parțială? Procedura legală Pornind de la premisa că îndeplinește condițiile legale, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă am aflat că pentru a intra în posesia carnetului de muncă, mama dumneavoastră va trebui să depună la registratura unității unde lucrează o cerere prin care să solicite pensionarea anticipată parțială, urmând ca reprezentantul firmei să facă demersurile pentru încheierea carnetului de muncă, document care apoi va fi înmânat mamei. Acesta, împreună cu o copie și celelalte acte necesare, va fi depus la Casa Județeană de Pensii, în vederea calculării drepturilor bănești. Pensia se primește la încetarea contractului individual de muncă Referitor la cea de-a doua întrebare, pensia anticipată parțială este pusă în plată abia atunci când beneficiarul ei depune la Casa Județeană de Pensii decizia de încetare a contractului individual de muncă, vizată de ITM. Așadar, mama dumneavoastră va putea să mai lucreze, însă fără a primi, simultan, și pensie, și salariu.