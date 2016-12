Pensia alimentară a copilului, plătită în avans pe mai mulţi ani?

Urmările divorțului

Pensia alimentară a copilului, plătită în avans pe mai mulți ani?

De regulă, în urma divorțului părinților, pensia de întreținere se plătește în rate periodice, la termenele convenite de părți sau, în lipsa acordului lor, la cele stabilite prin hotărâre judecăto-rească. Cât privește plata anticipată a unei sume globale, aceasta este posibilă, însă numai în anumite situații. Care sunt acestea, aflați în continuare.Divorț, pensie alimentară, partaj, cam acestea sunt punctele fierbinți în cazul despărțirii unor cupluri care au copii minori. Întrucât stabilirea pensiei de întreținere a minorului este un drept al acestuia și nu al celui care îl crește, părintele nu poate renunța la dreptul în sine indiferent ce venituri are. Din păcate, sunt părinți care, pe motiv că celălalt câștigă mai bine, uită să-și mai plătească obligațiile față de propriul copil. Alții, în schimb, au pretenția chiar la plata anticipată a pensiei pe o lungă perioadă de timp sau chiar până la majoratul copilului: „Nu pot să-l acuz pe ginerele meu că nu și-a plătit obligațiile față de copil după ce a divorțat de fiica mea. Chiar ei amândoi au rămas în relații corecte, pe care le doresc tuturor soților cu copii care se despart. Ei nu s-au înțeles, nu e un capăt de lume, însă ar fi un capăt de lume dacă fetița lor ar suferi. Au fost la psiholog, i-a învățat ce să facă pentru ca micuța să nu simtă separarea părinților, mai ales că fostul ginere lucrează la o multinațională și face multe deplasări prin țară, uneori nu o vede cu săptămânile. A intervenit o problemă delicată cu privire la copil, nu vrem s-o facem publică și este nevoie de mai mulți bani. Fostul ginere nu este dispus să dea jumătate din sumă și i-am propus să dea suma în avans, urmând să se regleze pensia după aia. Nici așa nu vrea. Există vreo portiță legală ca să dea în avans pensia alimentară, până se acoperă jumătate din cheltuială?” (Mirela Popescu).Pensia, indexată trimestrialDupă intrarea în vigoare a noului Cod Civil, notarul Elena Ionescu ne-a explicat că dacă soții se înțeleg, problema pensiei de întreținere, a partajului, a divorțului în sine se rezolvă civilizat, fără implicarea unor proceduri de audiere a martorilor, de dovedire a culpei, ceea ce înlătură momentele traumatizante pentru cei aflați în litigiu și familiile lor. Referitor la pensia de întreținere pe care copilul o primește, de regulă, de la tată (sunt și situații când copilul este încredințat tatălui, iar pensia alimentară este plătită de mamă), aceasta se stabilește până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii și o jumătate pentru trei sau mai mulți copii. Atenție, însă, cuantumul întreținerii datorate de tatăl divorțat copiilor, împreună cu întreținerea pe care acesta o datorează fostei soții sau altor persoane, potrivit legii, nu poate depăși jumătate din venitul net lunar al celui obligat. De reținut că pensia de întreținere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației.Cine hotărăște plata în avansReferitor la problema ridicată de cititoarea noastră, legea permite chiar și plata în avans. Această modificare este însă posibilă numai dacă sunt motive temeinice, instanța de tutelă fiind cea care poate hotărî ca întreținerea să se execute prin plata anticipată a unei sume globale care să acopere nevoile de întreținere ale celui îndreptățit pe o perioadă mai îndelungată sau pe întreaga perioadă în care se datorează întreținerea, în măsura în care debitorul întreținerii are mijloacele necesare acoperirii acestei obligații.Mai mult decât atât, pensia de întreținere poate fi acordată și pentru o perioadă anterioară, dacă introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din culpa debitorului. Toate aceste facilități au fost stabilite de legiuitor numai și numai în ideea urmăririi și respectării intereselor supreme ale copilului, astfel încât el să se poată dezvolta normal atât din punct de vedere fizic, dar și psihic, și după divorțul părinților.