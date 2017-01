Veterinarul pe recepție

Penisul unui motan, plin cu spini?

Ştire online publicată Marţi, 28 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Am un câine, iar fetița mea este înnebunită după pisici, m-am gândit să-i aduc un motan chiar de mărțișor. Credeți că ar fi veșnic scandal între aceste două animăluțe? Am și eu o curiozitate: este adevărat că penisul unui motan ar avea spini sau e un banc? Vă mulțumesc” (Virgil Alexan-dru).v v vIubitorii animalelor de companie le găsesc adorabile în orice situație, însă puțini cunosc dedesubturile din viața acestora. Potrivit medicului veterinar Gheorghiță Mureșanu, toate animalele de companie ascund lucruri extrem de interesante, majoritatea nevăzându-se cu ochiul liber.Pisica și câinele, un cuplu cuminteSe spune că acolo unde există o pisică, nu mai e loc și pentru câine. Și, totuși, pisicile se pot înțelege bine cu câinii, însă numai dacă se cunosc atunci când pisicuța are până în șase luni, iar cățelul până într-un an.Penisul motanului, plin de spiniO altă ciudățenie, al cărei rost nu a fost încă descoperit de cercetători, este și faptul că penisul motanului are sute de spini mici. Este posibil ca aceștia să aibă rolul de a stimula femela sau de a împiedica alunecarea organului genital din vagin în timpul ejaculării. Medicul ne-a explicat că s-au făcut studii pe această temă, toate demonstrând că pisicile femele ovulează doar după stimulare genitală. De aceea, este posibil ca spinii să aibă legătură cu asigurarea ovulației.Manipulează stăpânulS-a ajuns la concluzia că pisicile și-au perfecționat atât de mult mieunatul, încât îi determină pe stăpâni să reacționeze urgent la auzul lui, chiar dacă în acel moment au altceva de făcut.