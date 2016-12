„Pe primar îl doare-n cot că ne rupem gâtul pe străzile laterale ale oraşului!“

„Pe primar îl doare-n cot că ne rupem gâtul pe străzile laterale ale orașului!“

Zăpada și chiciura au scos din… circuit străzile lăturalnice ale Constanței, dând serioase bătăi de cap atât șoferilor, cât și pietonilor. De-a dreptul stupefiată că nu se poate deplasa unde are nevoie din cauza străzilor impracticabile, o cititoare, recent întoarsă din America, propune edililor locali ca „deszăpezirea străzilor laterale să fie făcută de privați”, iar constănțenii, după modelul american, să nu mai plătească primăriei taxele aferente acestor servicii. Mariana Bicu (56 ani) a locuit în S.U.A. vreme de 21 de ani. Este, practic, prima iarnă pe care… o prinde în Constanța după ce, în 1988, sătulă de... ofertele „epocii de aur”, a plecat dincolo de ocean cu întreaga familie. Între timp, a vizitat România an de an, însă niciodată în perioada iernii: „Eu iubesc și am iubit întotdeauna România și nu mă așteptam ca odată întoarsă din America să am parte, aici, de aceleași standarde înalte de viață ca acolo. Însă nu m-am gândit nici o clipă că voi fi pusă în situația ca la prima ninsoare sau vreme rea să mă autosechestrez în casă, și totul din cauză că pe străzile Constanței nu se poate circula din cauza ghețușului, a glodurilor de gheață și a zăpezii care au pus stăpânire pe ele, ca și pe trotuare, iar primăria să stea cu mâinile în sân. Un vecin îmi spunea că marile bulevarde au fost, totuși, curățate! Așa este, dar curățarea asta s-a făcut tot în stil românesc, nu ca la americani, unde curățarea înseamnă că șoselele sunt perfect curate, dar la fel sunt și trotuarele. Nu cred că este nevoie să spun eu cât de jalnic și periculos arată străzile laterale și toate trotuarele, inclusiv cele care străjuiesc marile bulevarde, pentru că tot constăn-țeanul o simte pe pielea lui”. Femeia ne-a povestit că imediat ce s-a întors în țară a făcut un abonament la ziarul nostru, pentru a fi… ancorată „în direct la problemele orașului”, acesta fiind și motivul pentru care s-a gândit să ne împărtășească, la telefon, unele lucruri din experiența edililor americani, a căror grijă față de plătitorii de taxe și impozite este „maximă și ireproșabilă”, dar și despre preocupările firmelor private americane față de rezolvarea unor probleme legate de calitatea traficului rutier și pietonal în condiții de precipitații extreme. Materialul antiderapant… o ia înaintea ninsorilor! Furtunile și ninsorile abundente sunt evenimente meteorologice care nu lovesc doar România sau Constanța. Și, totuși, atitudinea edililor din alte orașe ale țării sau ale lumii se află la celălalt pol comparativ cu ceea ce face primăria constănțeană pentru ca în astfel de condiții meteo străzile laterale să rămână, totuși, practicabile sau măcar cât de cât practicabile. M. Bicu ne-a povestit că în America, de exemplu, sarea este principalul material antiderapant, nici un reprezentant al edililor americani neluând în calcul, nici o clipă, că împrăștierea ei pe șosele ar afecta negativ asfaltul. În cei 21 de ani cât a locuit în America a avut timp berechet să constate că pentru oficialitățile americane, omul și calitatea vieții acestuia sunt pe primul loc: „N-o să auziți nici un primar american spunând că interzice împrăștierea de sare pe șosele pe motiv că se strică asfaltul! Asfaltul, dacă se strică, este reparat imediat. În schimb, dacă cineva își permite să nu asigure condiții perfecte de circulație, și pe vreme rea, și pe vreme bună, iar vreun cetățean american suferă un accident din această cauză, statul american și firmele private răspunzătoare plătesc despăgubiri grase, de sute de mii de dolari sau chiar un milion de dolari”. Deszăpezirea este făcută și de firme private În America, oricât de mult ar ninge, străzile laterarale sunt circulabile întotdeauna pentru că există foarte multe firme private care intră în acțiune atunci când intemperiile sunt un pericol pentru traficul pietonal și rutier: „Practic, imediat ce începe să ningă, persoane private își atașează la mașini lame speciale, cu care curăță toate străzile și trotuarele contra unei sume de 25 de dolari, ceea ce la salariile americanilor înseamnă foarte puțini bani. Dar oamenii ăștia își fac treaba de dimineața până seara, dacă e nevoie, astfel încât străzile să fie curate… ca în palmă, cum se spune pe la noi. Este criză și mă gândesc că și la noi, în România, s-ar putea face așa ceva, dacă primăria nu se ocupă de problemele astea. De asemenea, sunt obligată să spun că trotuarele din fața firmelor sunt curățate lună pe cheltuiala acelor firme, iar dacă cineva suferă vreun accident în astfel de zone, primește despăgubiri extraordinare de la firmele astea. Ca să nu plătească așa de mulți bani, firmele preferă să plătească… sarea, și toată lumea este mulțumită. Dar în condițiile astea, oamenii sunt scutiți de anumite taxe către primărie. Adică, ori face primăria treaba și își primește taxa, ori o face firma privată și primește ea banii. Aici, la Constanța, oamenii plătesc sute de taxe, iar calitatea serviciilor este discutabilă”. Fără a-și da… aere „americănești”, Mariana Bicu speră ca episoade precum cele la care asistă acum să țină de domeniul trecutului cât mai repede posibil, iar primăria să-i trateze cu maxim respect pe contribuabili, astfel încât aceștia să se poată deplasa la serviciu sau acolo unde au nevoie în condiții de siguranță, indiferent de starea vremii sau de zona în care locuiesc: „Am auzit la radio și la televizor că autoritățile ne tot îndeamnă să evităm deplasările pe vreme rea, uitând că puțini sunt cei care își pot permite să nu iasă din casă atunci când este zloată sau polei! Oamenii au dreptul să facă ce doresc nu numai pe vreme bună, ci și pe vreme rea, de aia plătim taxe! Toți vecinii mei mi-au spus că este un obicei ca pe primar să-l doară în cot că noi ne rupem gâtul pe străzile orașului!”.