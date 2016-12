Pe când şi finalizarea sensului giratoriu?

Pe când și finalizarea sensului giratoriu?

Stela Marcu are carnet de conducere de peste zece ani. Când se află la volan încearcă să fie cât de atentă poate, pentru a face față haosului de pe șosele. I-a intrat în sânge să-și întipărească în memorie toate trecerile de pietoni existente pe traseul zilnic serviciu-casă și nu numai. Ori de câte ori observă câte o măsură de fluidizare a traficului are o reve-lație. Asta i s-a întâmplat și când au început lucrările în intersecția B-dul 1 Decembrie-strada București, care, după desfășurarea de forțe, anunțau amenajarea unui sens giratoriu:„Este o zonă cu trafic intens de ani de zile, mi se pare pertinentă ideea unui sens giratoriu aici. Dacă nu s-a făcut unda verde măcar pe marile bulevarde constănțene, sunt bune și sensurile giratorii. Nu vreau să par cârcotașă, dar la noi o lucrare durează foarte mult, fie că este mai amplă, fie că nu are anvergură. Ca una care circul zilnic în această zonă, am observat cât au lălăit-o până au amenajat intersecția, au pregătit terenul, cum se spune, ca să finalizeze un sens giratoriu…”.Din păcate, lucrările s-au oprit după lărgirea șoselei și marcarea unei noi treceri de pietoni și niciun semn nu arată că proiectul se va finaliza curând. Poate că ar fi acceptat situația, însă din cauza mașinilor parcate pe ambele laturi ale b-dului 1 Decembrie, până în intersecția cu strada București, inclusiv pe margajul pietonal, cei care se angajează să traverseze de pe un trotuar pe celălalt nu pot fi văzuți la timp: „Eu sunt foarte atentă și încetinesc, din principiu, la fiecare marcaj pietonal. Dar am văzut mulți șoferi grăbiți care au frânat chiar pe trecere, sub nasul bietului pieton. Când au de gând să finalizeze sensul giratoriu? Sau au renunțat la idee și o să ne chinuiască și mai tare cu zebra asta?”Găselniță electorală?Un alt cititor al ziarului nostru se întreabă dacă șeful Poliției Rutiere Constanța are idee câte accidente ușoare, dar și cu victime s-au produs în această intersecție: „Trecerea de pietoni s-a mutat, rondul nu a mai apărut, probabil e de interes să se deschidă cât mai multe șantiere în Constanța, că de, vin alegerile! Sunteți părtași la toate accidentele de până acum, de la primar până la un simplu polițist care vine și zilnic în zonă să numere pagubele!”.Vești buneCu toate că, în momentul de față, lucrările au stagnat, șeful Poliției Rutiere, comisarul șef Constantin Dancu, ne-a asigurat că sensul giratoriu se va finaliza în perioada imediat următoare, acesta fiind extrem de necesar pentru fluidizarea traficului într-o zonă atât de sensibilă cum este această intersecție.