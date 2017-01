„Patronul ne-a fraierit uitându-se fix în ochii noştri!“

SEMNALE

„Patronul ne-a fraierit uitându-se fix în ochii noștri!“

Problemele financiare generate de criza economică pun la grea încercare inventivitatea micilor oameni de afaceri, care apelează la tot felul de tertipuri pentru a supraviețui, victimele... manevrelor lor fiind, de regulă, angajații care semnează orice hârtie doar pentru că au încredere în șefii lor. „Eu știu de mic, de la tata, că atunci când o persoană îți spune adevărul se uită fix în ochii tăi, iar când e ceva necurat la mijloc și vrea să ascundă, el vorbește cu tine, dar e cu privirea în altă parte. Vreau să vă spun că am ajuns la 46 de ani și nu mi s-a întâmplat niciodată, dar niciodată, ca să mă înșel în chestia asta!” - ne-a spus F. Gabei, extrem de dezamăgit că un mit în care a crezut până acum i s-a spulberat brusc. Că, de regulă, mincinosul nu se uită în ochii interlocutorului său atunci când spune un neadevăr ne-a confirmat și psihologul Speranța Băcana, care, pe de altă parte, a dorit să atragă atenția că specialiștii în comportamentul gesturilor, urmare a tot felul de teste, au constatat, ce-i drept, cu stupoare, că mincinoșii adevărați, profitând de acest mit, au învățat să se uite fix și drept în ochii celui pe care și-au propus să-l convingă de… adevărul lor. Cititorul nostru a simțit nevoia să facă trimitere la acest mit pentru că a constatat, cu maximă dezamăgire, că „românii noștri nu înțeleg să fie sinceri și uniți în vremuri grele, de criză, dimpotrivă, nu știu cum să se fraierească unii pe alții. Ar fi fost mult mai corect și mai bine și pentru noi, cei optsprezece salariați care ne-am trezit, pe de o parte mutați la un sediu secundar din alt județ al firmei la care lucram, pentru ca apoi să ni se desfacă contractul de muncă pe baza unei hârtii pe care, e adevărat, noi am semnat-o pentru că ni s-a spus că e parte din dosarul de angajare. Când colo, aia era o decizie de încetare a activității prin care se adeverea că noi nu aveam nici un debit față de societatea de la sediul central și pe care am semnat-o chiar sub privirile patronului, omul cel mai de încredere, care nu ne-a înșelat niciodată până atunci. După aia, am aflat noi că decizia aia se dă în baza unei cereri a angajatului, ori noi n-am cerut așa ceva. E clar că au semnat-o ei în locul nostru, ca să ne fraierească. Vă spun sincer, am semnat la hârtii fără să le citesc în toți anii în care am lucrat la firma asta, dar niciodată nu am fost păcălit, pentru ca acum să mi-o iau în barbă rău de tot! Suntem într-o situație disperată, plus că nu ne-au plătit în ultimele două luni și vă rugăm să ne răspundeți în cât timp putem, legal, să-i dăm în judecată, pentru că momentan nu avem bani pentru așa ceva, plus că nu mai sunt în Constanța și ne trebuie bani și pentru transport, ca să vă faceți o idee despre ce e vorba”. Termenul de prescripție este de trei ani Într-adevăr, se pare că singura posibilitate de a vă obține drepturile este să acționați firma în justiție. Totuși, ar trebui să solicitați Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța, printr-o sesizare, să verifice dacă toate drepturile angajaților au fost respectate de angajatorul respectiv. Referitor la termenul pe care legea vi-l pune la dispoziție pentru a înainta acțiunea în instanță, consilierul juridic Carmen Gigică face precizarea că acesta este de trei ani de la data la care ați constatat că vi s-au încălcat drepturile. Ați fost puși vreodată în situația de a vi se forța mâna să semnați hârtii al căror conținut nu vă era clar, dragi cititori?